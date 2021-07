La posibilidad de hacer historia pesa más que los asientos vacíos: djokovic

Por Zoran Milosavljevic

BELGRADO, 19 jul (Reuters) - La posibilidad de ganar una medalla de oro olímpica para Serbia pesa más que la desilusión de jugar en un recinto vacío en los Juegos de Tokio, dijo el lunes el número uno del mundo del tenis masculino, Novak Djokovic.

Después de ganar Wimbledon este mes, el tenista serbio consideró retirarse de los Juegos Olímpicos debido a las restricciones impuestas para frenar la propagación del COVID-19, pero decidió viajar a Japón por lo que llamó razones patrióticas.

Rebosante de confianza en una entrevista televisada con la agencia de noticias MINA de Montenegro, en la localidad costera de Herceg Novi, Djokovic dijo que la ex atleta olímpica croata Blanka Vlasic lo había persuadido de no retirarse.

"Todo se redujo al patriotismo y mis sentimientos por Serbia (...) No estoy muy contento de jugar sin aficionados presentes o con las diversas restricciones por el coronavirus vigentes en Japón, pero representar a su país en los Juegos Olímpicos es indispensable", dijo Djokovic tras completar una práctica en una superficie de pista dura.

"Me encontré con Blanka Vlasic hace unos días y dijo que la gente solo recordará quién ganó las medallas, no cómo eran las condiciones o si había aficionados o no (..) Sus palabras se me quedaron grabadas y estoy encantado de haber decidido participar en los Juegos Olímpicos. Estoy inspirado para jugar mi mejor tenis y confiado en que puedo ganar la medalla de oro".

Vlasic ganó la medalla de plata en salto alto femenino en los juegos de Pekín en 2008 y el bronce en Río de Janeiro 2016.

Djokovic, quien igualó a Roger Federer y Rafa Nadal con 20 títulos de Gran Slam al coronarse en Wimbledon, podría quedarse con un golden slam sin precedentes en 2021.

Si gana el oro olímpico, el único título que no ha conseguido hasta ahora, y triunfa en el Abierto de Estados Unidos, que se disputará del 30 de agosto al 12 de septiembre, Djokovic se convertiría en el primer hombre en ganar los cuatro grand slam en un año más un título olímpico.

El jugador de 34 años admitió que será un gran desafío, aunque Federer y Nadal se retiraron de Tokio.

"Los Juegos Olímpicos y el Abierto de Estados Unidos son obviamente mis mayores objetivos para el resto de la temporada, y va a ser exigente (...) Pero estoy lleno de confianza y motivado para representar a Serbia de la mejor manera posible. Estoy anhelando una medalla en Tokio, ojalá el oro, y luego iré a Nueva York con el objetivo de completarlo todo", concluyó. (Escrito por Zoran Milosavljevic; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters