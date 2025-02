La posible doble función de Travis Hunter brinda un nuevo enfoque al combine de la NFL

INDIANÁPOLIS (AP) — Travis Hunter llegará al combine anual de la NFL como un cornerback.

Podría ser mucho más cuando acabe la semana

La aparición de Hunter como potencialmente el mejor back defensivo y el mejor receptor para el draft de este año ha creado una situación sin precedentes.

Muchos estarán atentos para ver si opta por trabajar con los defensores los receptores, ninguno o quizás ambos a invitación del presidente del scouting de la NFL, Jeff Foster.

“Hasta donde sé, es el primer chico que ha hecho eso”, dijo Foster a The Associated Press. “Pero tenemos que asignarlo a un grupo y los backs defensivos son los primeros. Le hicimos la oferta de quedarse a pasar la noche y trabajar con los receptores, así que lo estamos proyectando como un back defensivo y un receptor. Pero tuvimos que asignarlo a un grupo, logísticamente".

La respuesta del ganador del Trofeo Heisman podría llegar antes de los entrenamientos programados para el viernes y sábado. Se espera que hable con los reporteros el jueves.

Hunter podría elegir seguir la tendencia de las selecciones de draft más cotizadas que optan por no participar en algunos o todos los trabajos en el campo, esperando en su lugar hasta el día profesional de Colorado para ofrecer a los cazatalentos de la NFL alguna medida tangible del talento que posee en la única ciudad que ha albergado el combine.

Si intenta ambas cosas, sin embargo, parece poco probable que se le pida a Hunter repetir algunos de los ejercicios, como la carrera de 40 yardas o el press de banca, dos veces. Pero el rumor sobre la llegada del primer verdadero jugador de dos vías a la ciudad ciertamente ha llevado a gente como Foster a contemplar opciones.

“Le daríamos esa opción, podríamos hacer una para él aquí mismo”, dijo Foster cuando se le preguntó si Hunter recibiría una camiseta que representara ambas posiciones. “Si quiere entrenar como receptor y quiere una camiseta de receptor, lo haré yo mismo si es necesario".

La verdad es que Foster tiene todo un equipo listo para atender tales solicitudes. Su trabajo es crear el mejor ambiente para que cada uno de los 329 invitados al combine se desempeñe. Así que cada año, Foster introduce algunas novedades.

Los cambios anteriores han incluido horarios revisados, nuevas rutinas de entrenamiento y la adición de salones para descanso y recuperación.

Este año, los organizadores están llevando parte del césped del Lucas Oil Stadium que los prospectos del draft usarán al centro de rendimiento de los jugadores. Está destinado a ayudar a los jugadores a aclimatarse al césped más nuevo del estadio.

“Solo otro estadio lo tiene, así que muchos de estos jugadores nunca han estado en él”, dijo Foster. “Así que estamos tomando una de las zonas de anotación y llevándola al centro de rendimiento para que puedan trabajar en sus salidas (para la carrera de 40 yardas). Intentamos crear una réplica exacta para la superficie y las líneas de salida".

Algunos jugadores y agentes eligen no entrenar porque afirman que el Lucas Oil Stadium es una “pista lenta”, aunque el ex receptor de Texas, Xavier Worthy, no tuvo problemas para establecer un récord del combine el año pasado con su tiempo de 4.21 segundos en la carrera de 40 yardas. Esa actuación ayudó a convencer a los Chiefs de Kansas City usar una selección de primera ronda en Worthy.

Deion Sanders, el otrora cornerback y actual entrenador universitario de Hunter, ha estado aconsejando a los equipos que no seleccionen a Hunter a menos que tengan la intención de usarlo como un jugador de dos vías. Sanders se hizo famoso por jugar en el béisbol de las Grandes Ligas y la NFL.

Entonces, ¿qué hará Hunter? Estén atentos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.