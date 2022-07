La precuela de 'juego de tronos' muestra a los targaryen en la cúspide del poder

Por Lisa Richwine

SAN DIEGO, 23 jul (Reuters) - La próxima precuela de "Juego de Tronos" de HBO explorará los orígenes de la dinastía Targaryen a partir de la época de mayor poder de la familia, explicaron el sábado el reparto y los creadores a los aficionados en la convención anual de cultura popular Comic-Con.

"Casa del dragón", que se estrena el 21 de agosto, tiene lugar 200 años antes de los acontecimientos de "Juego de tronos", una serie de fantasía medieval que se convirtió en un fenómeno mundial durante ocho temporadas que terminó en 2019.

La nueva serie de 10 episodios cuenta la historia de una "guerra generacional" entre los Targaryen, dijo el productor ejecutivo Ryan Condal.

"Comienza en la cúspide absoluta de la dinastía, la cima de su poder, riqueza e influencia. Tienen la mayor cantidad de dragones que jamás tendrán", dijo Condal. "Es justo antes de que la rosa empiece a perder su belleza".

Paddy Considine interpreta al rey Viserys Targaryen, a quien el actor describió como "un hombre de buen temperamento, y un hombre amable, que trata de mantener la paz en el reino".

La estrella de "Doctor Who" Matt Smith interpreta al príncipe Daemon Targaryen, el hermano menor del rey. La pareja tiene "una relación bastante complicada", dijo Smith. Emma D'Arcy interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen, la sucesora elegida por su padre.

En el árbol genealógico también está la princesa Rhaenys Velaryon (Eve Best), quien no fue elegida para el trono.

"Debería haber sido la reina", dijo Best sobre el personaje. "Es un poco molesto que no lo sea. También es un poco molesto que la gente le siga recordando que no lo es".

La nueva serie está basada en el libro "Fire & Blood" del autor George R.R. Martin, quien había criticado partes de "Juego de Tronos". Martin dijo que había visto nueve de los episodios de "Casa del Dragón" y que los encontró "bastante sorprendentes".

"Estos libros, estos personajes, son como mis hijos", comentó. "Cuando das a tus hijos en adopción, te preguntas cómo los tratarán, si los reconocerás".

De momento, "estoy muy contento", dijo. (Reporte de Lisa Richwine; Editado en Español por Ricardo Figueroa)