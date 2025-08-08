La precuela de 'Outlander', 'Blood of My Blood', viaja al pasado para conocer a los padres

En "Outlander" de Starz, Claire Fraser, interpretada por Caitriona Balfe, es audaz y valiente. También puede pensar rápidamente en momentos de alta presión. Su esposo Jamie Fraser, interpretado por Sam Heughan, es protector y empático. En una nueva serie precuela que se estrena el viernes, llamada "Outlander: Blood of My Blood", vemos cómo llegaron a ser así.

"Blood of My Blood" cuenta la historia de amor de los padres de Jamie, Ellen y Brian, y de los padres de Claire, Julia y Henry. Los personajes están inspirados en las historias de Diana Gabaldon, pero no hay novelas que productor ejecutivo Matthew B. Roberts pueda seguir. Él también es el productor ejecutivo de la serie original, que estrenará su temporada final a principios del próximo año.

Sin material de origen "hay mucho más espacio para jugar", explicó Roberts. En "Outlander", "hay todos estos momentos clave que tenemos que escribir porque eso es lo que nuestra audiencia quiere de los libros".

Los Fraser

En los libros, Gabaldon menciona un poco a los padres de Jamie, dijo Roberts. "Nos ceñimos a eso, pero la libertad está en lo que podemos hacer después para llegar esencialmente a donde comienza 'Outlander'".

El gran obstáculo que enfrentan los padres de Jamie, Ellen y Brian, que se conocen en la Escocia del siglo XVIII, es que provienen de familias que "no se llevan bien", dijo Harriet Slater, quien interpreta a Ellen. "No se mezclan. Está completamente prohibido. El peor enemigo de mi padre era el padre de Brian, así que estoy segura de que habría tenido algunas palabras fuertes que decir sobre todo el asunto".

Jamie Roy, quien interpreta a Brian, disfruta de la dualidad de su personaje. Está el "guerrero de las Highlands, duro y estoico" que, según él, "cabalgaba en caballos y blandía espadas y cosas así". Luego está este "encantador, gentil, poético y romántico tipo que no quiere nada más que cuidar de otras personas".

Hace unos meses, Roy volvió a ver episodios de la primera temporada de "Outlander", porque quería ver a Heughan como su hijo en la televisión.

"Hay tantas personas que dijeron que había semejanzas en nuestras actuaciones y demás. Yo estaba como, 'Bueno, déjame ver cómo fue el viaje de Sam desde el principio. Y más o menos veo a qué se refieren".

Los Beauchamp

Los padres de Claire, Julia y Henry, se mencionan aún menos en los libros. Murieron en un accidente de coche cuando Claire era joven. Los vemos conocerse en "Blood of My Blood" durante la Primera Guerra Mundial. Henry era un soldado y Julia trabajaba en la censura postal.

"Cuando lo conocemos, prácticamente se ha rendido", dijo Jeremy Irvine, quien interpreta a Henry. "Creo que ha aceptado la muerte realmente y no tiene nada por lo que vivir y envía esta última línea de vida en forma de una carta abierta de regreso a Inglaterra". Julia encuentra su carta en el trabajo y se siente obligada a responder.

Los dos terminan enamorándose mientras escriben de ida y vuelta.

Una serie de eventos envía a Julia y a Henry, como a su hija, de regreso en el tiempo. Terminan en el siglo XVIII, donde Irvine explica que están "tratando de vivir segundo a segundo".

"El tiempo al que han regresado no es un momento amigable para ser un forastero en absoluto. Ser un forastero probablemente significaría la muerte. Henry y Julia, al igual que Claire, son personas muy ingeniosas, rápidas para pensar e inteligentes. Sobreviven por los pelos".

La temporada dos de "Blood of My Blood"

El elenco ya está en producción en la segunda temporada de "Blood of My Blood". Hermoine Corfield, quien interpreta a Julia, dice que ha sido agradable filmar "en nuestra propia pequeña burbuja secreta".

Promocionar la serie ha sido complicado porque tienen que recordar lo que sucedió en la primera temporada frente a la segunda.

"Casi olvidas lo que hiciste en la primera temporada porque ya estás en ese próximo viaje y trama", dijo Corfield.