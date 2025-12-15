La Premio Nobel de Paz Machado resulta herida al huir de Venezuela: portavoz

OSLO, 15 dic (Reuters) - La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se fracturó una vértebra mientras huía de Venezuela en una pequeña embarcación la semana pasada para recibir el premio en Oslo, dijo el lunes un portavoz de la líder opositora, confirmando un informe de los medios noruegos. Machado viajó a Noruega desafiando una prohibición de salida del país de hace una década impuesta por las autoridades venezolanas y después de pasar más de un año escondida, pero llegó demasiado tarde para la ceremonia oficial de premios del miércoles.

Los médicos que la examinaron en Oslo le diagnosticaron una fractura en la espalda, informó el diario noruego Aftenposten, citando fuentes anónimas.

La lesión se produjo en medio de las malas condiciones meteorológicas durante el viaje en barco, según el informe.

Un portavoz de Machado dijo que el informe de Aftenposten era preciso, pero se negó a dar más detalles.

La laureada salió de Venezuela en barco a principios de la semana pasada y viajó a la isla caribeña de Curazao, desde donde partió en un avión privado vía Estados Unidos a Noruega, dijo previamente a Reuters una persona familiarizada con el asunto.

Machado ha dicho que planea regresar a Venezuela y que su objetivo es lograr una pacífica del gobierno del presidente Nicolás Maduro. (Reporte de Gwladys Fouche y Stine Jacobsen, editado por Anna Ringstrom, Terje Solsvik y Alex Richardson)