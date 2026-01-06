La prensa extranjera denuncia el bloqueo de Israel al libre acceso a Gaza

La Asociación de la Prensa Extranjera en Jerusalén (FPA) expresó el martes "su profunda decepción ante la última respuesta del gobierno israelí a [su] llamado a un acceso total y libre a la Franja de Gaza".

"El gobierno ha decidido una vez más encerrarnos", denuncia la FPA, que afirma estar preparando un recurso rápido ante la Corte Suprema para poner fin a lo que califica de "violación continua" de la libertad de prensa y del "derecho del público a la información".

El Ejecutivo israelí confirmó el domingo por escrito su negativa a autorizar la entrada de los medios internacionales en la Franja de Gaza, tras varios aplazamientos procedimentales y una fecha límite fijada por el tribunal.

"A pesar de un cambio en la situación fáctica sobre el terreno, la entrada de periodistas (tanto extranjeros como no extranjeros) en la Franja de Gaza sin escolta no debe ser autorizada", afirma el representante del gobierno, añadiendo que persiste "un riesgo de seguridad".

La FPA, representante de la prensa extranjera en Israel y en los Territorios Palestinos, había presentado esta acción judicial en 2024 para obtener el libre acceso de los periodistas a la Franja de Gaza.

La Corte Suprema deberá pronunciarse sobre esta cuestión en el futuro.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamás el 7 de octubre de 2023, las autoridades israelíes solo han autorizado la entrada de periodistas extranjeros bajo estricta escolta del ejército israelí y con restricciones que no permiten un trabajo periodístico independiente.

En varias ocasiones desde el inicio del procedimiento, la FPA ha denunciado las "tácticas dilatorias de Israel para impedir la entrada de los periodistas" en el territorio.

Un periodista de la AFP forma parte del consejo de administración de la FPA.