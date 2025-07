La preocupación por la corrupción se dispara tras el “caso Cerdán” y ya es el segundo problema, tras la vivienda

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - La preocupación por la corrupción se ha disparado tras el estallido del caso del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y este fenómeno se sitúa como segundo problema del país, tras la vivienda, en el último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Las menciones a la corrupción han alcanzado desde que se hiciese público el presunto cobro de mordidas del ex 'número 3' del PSOE su cifra récord de los últimos años con un 25,3%, unos niveles que no se reflejaban desde 2019. Entre junio y julio ha experimentado una subida de 13,6 puntos. Por su parte, las alusiones a la vivienda, que se mantiene por séptimo mes consecutivo como el principal problema de España, bajan 2,5 puntos con respecto a junio y alcanza un 30%. El podio lo cierra la inmigración con un 18,4%, solo una décima menos en el mes anterior. ((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))