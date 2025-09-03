La presencia de la hija de Kim Jong Un durante su visita a China desata nuevos rumores sobre su sucesión

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Kim Ju Ae, hija del líder norcoreano, Kim Jong Un, se ha desplazado junto a su padre hasta China para participar en el desfile militar que tendrá lugar este miércoles en la plaza pequinesa de Tiananmen para conmemorar el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los medios estatales norcoreanos no han abordado la presencia de la hija de Kim, sí han publicado imágenes en las que se puede ver a la menor, lo que ha desatado nuevamente rumores sobre la línea sucesoria del líder norcoreano, a menudo entendida como una cuestión horizontal. Sin embargo, este debut internacional de Kim Ju Ae --que tendría unos 12 años-- podría implicar que el futuro de la dinastía Kim caerá finalmente en manos de su progenitora, en vez de quedar bajo el liderazgo de su hermana, Kim Yo Jong, cuyo nombre es generalmente el más sonado para continuar con su legado. En las imágenes publicadas por la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA se puede ver a la hija de Kim situada justo detrás de él tras su llegada a Pekín. Allí, ha saludado a los altos cargos del Gobierno chino, incluido el ministro de Exteriores, Wang Yi. La presencia de la hija de Kim se ha hecho notoria recientemente, después de que apareciera a su lado en algunos eventos de carácter nacional, como el lanzamiento de misiles balísticos o la inauguración de un complejo hotelero.