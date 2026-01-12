La presencia de tropas de EEUU en México "no está sobre la mesa", dijo Sheinbaum a Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que la presencia de tropas de Estados Unidos en el país "no está sobre la mesa", en una llamada telefónica.

Sheinbaum conversó con Trump, luego de que el magnate republicano amenazara el jueves con "atacar por tierra a los cárteles de la droga", tras el derrocamiento en medio de bombardeos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

"Le dije 'eso no, eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía'", refirió la mandataria este lunes en rueda de prensa, al señalar que Trump sugirió enviar tropas estadounidenses a México para combatir a los cárteles del narcotráfico.