La presidencia brasileña de la COP30 trabajará en "hoja de ruta" para salir de energías fósiles

La presidencia brasileña de la COP30 se comprometió este sábado a elaborar una "hoja de ruta" para salir de las energías fósiles para los países interesados, después de que esta propuesta quedara fuera del acuerdo final de la conferencia de la ONU en Belém.

"Sabemos que algunos de ustedes tenían mayores ambiciones para algunos asuntos abordados" durante la cita, dijo en la asamblea el presidente de la COP30, el diplomático André Correa do Lago, al dirigirse a los casi 200 países reunidos y anunciar que su país trabajará en esa iniciativa.

Unos 80 países, entre ellos Colombia, Francia y España, se habían movilizado para obtener una hoja de ruta para salir del gas, el petróleo y el carbón que debía vincular a todas las naciones.

