La Presidencia palestina condena el plan israelí para construir más viviendas en asentamientos en Cisjordania

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Presidencia palestina ha condenado el anuncio por parte de las autoridades de Israel sobre planes para construir más de 750 viviendas en asentamientos en Cisjordania, que ha descrito como "un intento de socavar los esfuerzos internacionales para detener la violencia" y estabilizar la situación en Oriente Próximo.

El portavoz de la Presidencia palestina, Nabil abú Rudaina, ha tildado este paso como "inaceptable" y como "una violación de la legitimidad internacional y el Derecho Internacional", al tiempo que ha subrayado que "estas decisiones coloniales no darán legitimidad o seguridad a nadie".

Así, ha subrayado que Israel "tiene total responsabilidad de las peligrosas consecuencias de esta política destructiva, que busca incendiar la región, arrastrarla a un ciclo de violencia y guerra y minar cualquier esfuerzo para sacarla de la actual agitación", según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

"Pedimos a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que presione a las autoridades de ocupación para que den marcha atrás en su política de asentamientos, sus intentos de anexión y expansión, y el robo de tierra palestina", ha dicho, antes de reclamar a Washington que "fuerce" a Israel a "ceñirse al Derecho Internacional".

"Esto es esencial para garantizar el éxito de los esfuerzos de Trump para detener la guerra y lograr estabilidad en la región", ha zanjado, en referencia a la propuesta del mandatario para la Franja de Gaza, cuya primera fase empezó a ser aplicada tras el acuerdo en octubre entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El nuevo plan de construcción en asentamientos fue desvelado el miércoles por el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, que indicó que serán levantadas otras 764 viviendas en los asentamientos de Hashmonaim, Beitar Illit y Givat Zeev, en lo que describió como "un claro paso estratégico para reforzar los asentamientos y garantizar la continuación de la vida, la seguridad y el crecimiento".

De esta forma, la decisión implica que desde que Smotrich asumió el cargo a principios de 2023 se ha aprobado la construcción de 51.370 viviendas en asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

A pesar de que el Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, el Gobierno de Israel hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, como este último, que son los únicos que considera contrarios a la ley.

Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó en julio que la política de asentamientos israelí es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzoso de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales y la imposición de leyes nacionales, es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional.