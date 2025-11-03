La presidenta de Cruz Roja dice que "la historia se repite" en Sudán tras los asesinatos denunciados

Por Timour Azhari

RIAD, 3 nov (Reuters) -

La Cruz Roja afirma que la historia se repite en la región sudanesa de Darfur tras los informes de asesinatos masivos durante la caída de la ciudad de El Fasher en manos de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido la semana pasada. La toma de El Fasher por las Fuerzas de Apoyo Rápido —último reducto del ejército sudanés en Darfur— marcó un hito en la guerra civil de Sudán, al otorgar a la fuerza paramilitar el control de facto de más de una cuarta parte del territorio del país.

Cientos de civiles y combatientes desarmados podrían haber muerto durante la caída de la ciudad, según informó el viernes la oficina de derechos humanos de la ONU. Testigos han descrito a combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) separando a hombres de mujeres y niños, con disparos resonando después. Las RSF niegan haber causado daños a civiles.

CIVILES ATRAPADOS SIN COMIDA NI AGUA

La situación en Sudán es "horrible", dijo a Reuters la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, en una entrevista concedida el fin de semana durante una visita a Riad. Dijo que decenas de miles de personas habían huido de El Fasher después de que las RSF tomaran la ciudad y que era probable que decenas de miles más estuvieran atrapadas allí sin acceso a alimentos, agua o asistencia médica.

"Es la historia que se repite, y empeora cada vez que un lugar es tomado por la otra parte", afirmó.

La represión de los rebeldes de Darfur en la década de 2000 desembocó en años de violencia étnica que mató a cientos de miles de personas en lo que se calificó ampliamente de genocidio. Las Fuerzas de Apoyo Rápido tienen sus raíces en las milicias "Y" movilizadas por el Gobierno en aquella época.

Spoljaric dijo también que el CICR estaba "extremadamente preocupado" por los informes de una presunta masacre en el Hospital Saudí, la última instalación médica conocida que funcionaba en El Fasher, aunque todavía no podía corroborar lo ocurrido allí.

El personal del CICR en la cercana ciudad de Tawila había oído informaciones de que las personas que huían estaban "a veces colapsando e incluso muriendo por agotamiento o a causa de sus heridas", dijo Spoljaric, que calificó la situación de "absolutamente más allá de lo que podemos considerar aceptable." Estados Unidos ha afirmado que las Fuerzas de Apoyo Rápido cometieron genocidio en la ciudad de Geneina, en Darfur, durante una etapa anterior de la guerra civil de dos años y medio, algo que el grupo niega.

Grupos de derechos humanos y responsables estadounidenses también han acusado a las y a las milicias aliadas de limpieza étnica en la región.

(Información de Timour Azhari en Riad; edición de Alex Dziadosz y Timothy Heritage; edición en español de Paula Villalba)