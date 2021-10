La presidenta de la CCMA defiende retirar el gag sobre la Reina: "Era denigrante y muy machista"

Saül Gordillo afirma que la CCMA trabaja en renovar el servicio online 3alacarta

BARCELONA, 29 Oct. 2021 (Europa Press) -

La presidenta en funciones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, ha defendido este viernes ante el Parlament la retirada de un gag que "era denigrante y muy machista" sobre la Reina Letizia, antes de emitirse el espacio de humor 'Bricoheroes' de TV3, en un capítulo emitido por Youtube.

A preguntas de diversos grupos en la Comisión de control de la CCMA, ha respondido que el consejo de gobierno de la Corporació ha apoyado totalmente la decisión de no emitir el gag en el que dos personas encerradas en un taller juegan a imaginarse que un día serán millonarios y uno dice que "le gustaría que se la chupase Letizia Ortiz".

Ha aplaudido el hecho de contar con un Libro de Estilo para que se puedan supervisar estos contenidos que "no tienen cabida en una televisión pública", y ha remarcado que el gag no llegó a emitirse por criterio, no por censura.

Llorach ha añadido que los directores de los medios públicos tienen criterio y lo aplican, aunque no ve "inconveniente" en que los dos presentadores --Peyu y Jair Domínguez-- continúen colaborando con la cadena, ante las peticions de PSC y Cs de cancelarla.

Vicent sanchis

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha remarcado que las dos temporadas de 'Bricoheroes' han tenido 2,5 y 3,3 millones de usuarios en redes, y ha remarcado que es una fórmula que funciona y que, "pese a algunos excesos", llega a mucho público.

Sanchis ha añadido que no consideraron "adecuado" el contenido para su emisión, y Llorach ha lamentado una insistencia de algunos grupos en desprestigiar a la cadena por un gag que no llegó a salir en antena.

Ante las críticas de PSC y Cs sobre la información ofrecida por la cadena acerca del décimo aniversario del anuncio del fin de la actividad armada de la banda terrorista ETA, Sanchis la ha defendido y la ha considerado "constrastada y plural".

Programación infantil y juvenil

El director de TV3 ha reiterado que la "gran prioridad" de TV3 es atraer y recuperar la audiencia infantil y juvenil, y ha explicado la nueva propuesta para la programación, adjudicada a Gestmusic.

Según Sanchis, la cadena no tenía la programación adecuada para los nuevos tiempos, y la propuesta se basará en el contenido multiplataforma y la interactividad, con un proyecto que "casi parece un 3/24" y que estará totalmente desarrollado a finales de 2022.

Tener "plataformas potentes"

El director de Catalunya Ràdio y Medios Digitales, Saül Gordillo, ha afirmado que la única vía para ser competitivos a nivel global es tener "plataformas potentes", y ha subrayado que se trabaja en un proyecto de renovación de 3alacarta para convertirlo en un servicio más parecido a una plataforma.

"Es necesario ser valientes y destinar más presupuesto", ha dicho Gordillo, que ha remarcado también la necesidad de incorporar nuevos perfiles en el ámbito digital cuando se generen plazas en la Corporació.

Sobre la petición realizada al Govern de un incremento de 52 millones más para el anteproyecto de presupuesto de la CCMA para 2022, ha dicho que la Generalitat les ha comunicado que "solo se incrementará la parte salarial".