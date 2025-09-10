La presidenta de la Comisión Europea dice que propondrá nuevas medidas contra Israel

BRUSELAS, 10 sep (Reuters) -

La Comisión Europea propondrá sancionar a los ministros israelíes extremistas y suspender parcialmente el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel, centrándose en asuntos relacionados con el comercio, dijo el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En un discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Von der Leyen dijo también que la Comisión dejará en suspenso su apoyo bilateral a Israel, sin que ello afecte al trabajo con la sociedad civil israelí y con Yad Vashem, el principal centro memorial del Holocausto en Israel.

La Comisión había propuesto anteriormente restringir el acceso de Israel a su emblemático programa de financiación de la investigación, pero no obtuvo el apoyo suficiente de los países miembros de la UE. Von der Leyen dijo que la Comisión hará ahora lo que pueda por su cuenta.

La comisaria dijo que el mes próximo se creará un Grupo de Donantes para Palestina, que incluirá un instrumento para la reconstrucción de Gaza. (Información de Lili Bayer y Andrew Gray; edición de Benoit Van Overstraeten; editado en español por Patrycja Dobrowolska)