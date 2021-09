La presidenta de la Convención Constituyente arremete contra Piñera por el rechazo de presupuesto adicional

La presidenta de la Convenci贸n Constituyente de Chile ha arremetido contra el presidente chileno, Sebasti谩n Pi帽era, por rechazar un presupuesto adicional para el 贸rgano y lo ha instado a "asumir el apoyo decisivo" que ha venido defendiendo "en sus m煤ltiples viajes al exterior".

La mesa de la convenci贸n solicit贸 al Gobierno a mediados de agosto un presupuesto adicional de 1.743 millones de pesos chilenos (unos 1,8 millones de euros) extra para el pago de asignaciones y vi谩ticos, algo que la Direcci贸n de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) ha rechazado al considerar que faltan detalles en la solicitud a pesar de que desde la convenci贸n han defendido es necesario para "su funcionamiento".

"Estimamos que este es un problema que se genera por la falta de coordinaci贸n entre la Dipres y la Segpres (Secretar铆a General de la Presidencia), y en el fondo tienen que ver con la responsabilidad del presidente respecto al apoyo a la Convenci贸n", ha criticado Lonc贸n.

La presidenta de la convenci贸n ha a帽adido que no quiere que "se repita nuevamente la escena" que enfrentaron "al inicio de la convenci贸n". "El Gobierno nos dej贸 caer para no trabajar, no iniciar el proceso de la Convenci贸n Constitucional", ha se帽alado, recoge 'La Tercera'.

"Estamos 'ad portas' de iniciar la discusi贸n m谩s importante de la Convenci贸n --la discusi贸n en lo particular del reglamento--", ha recordado, adem谩s, Lonc贸n.

Tambi茅n se ha mostrado contrariado por la negativa el vicepresidente de la Convenci贸n, Jaime Bassa, que ha recordado que "el responsable constitucionalmente de que el proceso siga su curso es el presidente". "La Constituci贸n expresamente se帽ala que 茅l debe entregar los apoyos administrativos, financieros necesarios para que el trabajo de la constituyente pueda marchar", ha agregado.

Bassa ha enfatizado en el doble rasero de Pi帽era, un "doble discurso" en el que cuando sale al exterior "se vanagloria con otros jefes de estado respecto del exitoso proceso constituyente" y, sin embargo, "puertas adentro" les obliga a "enfrentar problemas obst谩culos y obstrucciones".

Adem谩s, ha defendido que el presupuesto adicional est谩 destinado a "los trabajadores de la constituyente", ya que algunos de ellos "no han sido remunerados por casi tres meses de trabajo".