La presidenta de las Zonas Francas de las Américas cree que la unidad de Iberoamérica impulsaría a todos los países

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Dic. (Europa Press) -

La presidenta de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), Claudia Pellerano, cree que la unidad de Iberoamérica ayudaría a aprovechar lo mejor de los modelos de zonas francas de España y de América latina, impulsando las economías de todos los países.

En opinión de Pellerano, las zonas francas americanas podrían aprovecharse de las españolas, y específicamente de las Canarias, que acaba de visitar, en su concepción más amplia de los sectores que pueden participar —más allá de la parte manufacturera—, así como en los estándares de calidad.

"Ustedes, de por sí, a nivel de puertos tienen una integración muy positiva y pueden contribuir en la parte de controles de estándares [de calidad] con unos niveles europeos. Pueden ayudar a enlazar no solamente la parte de América, sino por su cercanía con África son como un puente que puede ayudar a unificar bajo los estándares adecuados una interacción que puede ser velocísima y que tiene un gran potencial", declaró Pellerano en una entrevista en el podcast de la Zona Franca de Gran Canaria, 'Conversaciones francas', recogido por Europa Press.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, SOBRE TODO PARA IMPULSAR INVERSIONES

Por otra parte, explicó que el modelo español podría profundizar más en la colaboración público-privada, en la línea en la que ya trabajan muchas de las americanas y que, en su opinión, eso dota a los proyectos "de un alcance mucho más amplio".

Pellerano consideró que al estar "involucrados ambos sectores" ello "genera resultados", sobre todo desde el punto de vista de las inversiones. En América Latina "hay una gran parte" de esas inversiones "que recae sobre el sector privado, lo que la hace eficiente porque normalmente va orientada a un fin de lucro, pero bajo los controles adecuados del lícito del negocio y del uso adecuado de los productos del sector público".

"En nuestros países lo que se buscó fue una forma creativa de incentivar la inversión", explicó, pero que "la parte pública siga teniendo el control operativo, el control de implementación de aduanas, de controles de inventario y de cumplimiento". "Se encontró ese punto medio, que yo creo que es uno de los grandes aportes que tenemos como región", incidió.

VE VALOR EN "APROVECHAR LO MEJOR DE LOS DOS MUNDOS"

Por contra, continuó, en Canarias está viendo que las Zonas Francas son "más un ente de desarrollo de una comunidad y base para la sociedad de crecimiento". "Para el desarrollo, en donde el gobierno ha podido tener una visión de largo plazo sin perder el propósito que las creó y sin desestabilizar desde el punto de vista fiscal", relató. Y, uniendo esas dos visiones, cree que se puede "aprovechar lo mejor de los dos mundos".