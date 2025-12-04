La presidenta de México se reunirá con Trump antes del sorteo del Mundial 2026 en EE. UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que se reunirá en Washington por separado con sus pares de Canadá y Estados Unidos, Mark Carney y Donald Trump, respectivamente, antes del sorteo del Mundial de fútbol 2026 el viernes.

Sheinbaum detalló en rueda de prensa que conversará con Trump en una "pequeña reunión" sobre el comercio entre ambos países y sostendrá "otra" plática con Carney.

El sorteo ocurre en momentos de tensión entre los tres países socios en el T-MEC debido a las amenazas arancelarias de Trump.

El tratado comercial de Norteamérica "es muy importante para los tres países (...), es la garantía de la competitividad de esta región", afirmó la mandataria.

El miércoles, Sheinbaum se refirió al sorteo como una oportunidad para mostrar que el pacto comercial entre los anfitriones de la Copa del Mundo 2026 "sigue adelante". Este jueves descartó en su habitual conferencia de prensa que "termina el tratado el próximo año".

En septiembre, los tres países iniciaron una fase de consultas del T-MEC de cara a su revisión en enero próximo.

La presidenta mexicana aseguró que culminó la revisión de 54 "barreras no arancelarias" que Trump reclama a México.

La Copa del Mundo de 2026 será la primera en celebrarse en tres países y estrenará un formato inédito con 48 selecciones participantes.

Hasta ahora, Sheinbaum ha logrado convencer al magnate republicano de no imponer un gravamen generalizado a las exportaciones mexicanas, que en un 80% tienen como destino Estados Unidos.

A cambio, su gobierno ha desplegado militares en la frontera compartida y ha multiplicado las detenciones para frenar el tráfico de drogas al país vecino.

Sin embargo, exportaciones clave para la economía mexicana como las de la industria automotriz y la siderúrgica sufren los efectos de los gravámenes fijados por el republicano.

Sheinbaum subrayó que México tiene "una de las mejores posiciones" en el mundo frente a los aranceles, pero expuso su interés en "avanzar en el tema de los automóviles, del acero, del aluminio".

