La presidenta de Moldavia asegura que Chisinau se mantiene "neutral" y "pacífico"

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha expresado este viernes que Chisinau se mantiene "neutral" y "pacífico" a pesar del aumento de la tensión en la región separatista de Transnistria en plena guerra de Ucrania.

La mandataria ha abordado así las palabras de la ministra de Exteriores británica, Liz Truss, que ha insistido en que Moldavia "necesita armas". "No hemos tenido este tipo de conversaciones. Moldavia es un país pacífico y neutral y no invade otros países", ha matizado.

No obstante, ha matizado que "Moldavia se encuentra debilitada en materia de defensa", algo que "necesita ser reforzado, ya sea mediante iniciativas pacíficas a través de la Unión Europea", tal y como ha resaltado.

Truss indicó en una entrevista la semana pasada con el diario 'The Telegraph' que la OTAN "podría aumentar su apoyo a Moldavia", país al que calificó como "vecino en peligro de extinción".

"Me gustaría que Moldavia contase con equipamiento de la OTAN. Esta es una discusión que estamos teniendo con nuestros aliados. (Vladimir) Putin ha sido absolutamente claro sobre sus ambiciones de crear una gran Rusia, y el hecho de que sus intentos por hacerse con Kiev no hayan surtido efecto no significa que se haya rendido en otros ámbitos", dijo entonces.