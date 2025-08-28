La presidenta de Suiza aborda el proceso de paz con la primera ministra de Ucrania durante una visita a Berna

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de Suiza, Karin Keller Sutter, ha abordado este jueves con la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, los últimos acontecimientos en el marco del proceso de paz a raíz de la invasión rusa de Ucrania durante una visita a Berna, la capital suiza. El encuentro, que tiene lugar a medida que ciudades como Ginebra, Estambul, Budapest y Viena figuran como favoritas para un posible encuentro entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, ha servido a las partes para hablar, además, de la reconstrucción de Ucrania.

Asimismo, la presidenta suiza ha aprovechado la oportunidad para ofrecer información sobre la ayuda prestada a Ucrania desde el inicio de la guerra hace ya más de tres años y subrayar su disposición a "utilizar sus oficinas para lograr un acuerdo de paz justo y duradero en el marco del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas", según recoge un comunicado del Gobierno suizo.

Tras la reunión entre las partes, la primera ministra ucraniana ha mantenido un encuentro con el encargado del Gobierno suizo para asuntos de Ucrania, Jacques Gerber, así como con empresarios suizos, que "están realizando una gran contribución al proceso de reconstrucción".

Aunque los planes para una cumbre ente Putin y Zelenski se han estancado, el presidente estadounidense, Donald Trump, sigue mostrándose optimista al respecto y afirma que dicha reunión podría tener lugar en tan solo semanas. El magnate neoyorquino ha insistido en que los preparativos para esta cumbre ya han comenzado, si bien de momento se desconoce el lugar o la fecha exacta.

El 19 de agosto, el Gobierno suizo anunció que está dispuesto a otorgar inmunidad al presidente ruso si decide viajar al país para la cumbre con Zelenski a pesar de la orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) que pesa en su contra.