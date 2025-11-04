La presidenta del Banco Santander advierte contra el exceso de regulación en Europa

MADRID, 4 nov (Reuters) - La presidenta ejecutiva del banco español Santander, Ana Botín, advirtió el martes contra el exceso de regulación en Europa como uno de los riesgos que potencialmente perjudican el crecimiento económico en el continente. "La regulación mata la innovación. (...) Tenemos que entender que si no permitimos que las empresas innoven, no vamos a crecer", dijo Botín en la Conferencia Bancaria Internacional de Madrid.

Los países europeos están debatiendo si seguir los esfuerzos del Gobierno de Trump para hacer retroceder las normas establecidas tras la crisis financiera mundial de 2008 y algunos argumentan que la carga regulatoria en realidad está frenando la inversión, el gasto y, en última instancia, el crecimiento económico.

"Sin crecimiento, sin beneficios, no crece el capital. En algún momento, más capital no va a salvar a nadie", dijo Botín, que añadió que "una Europa fuerte necesita una economía fuerte y una economía fuerte en Europa necesita bancos fuertes".

El mes pasado, algunos de los principales banqueros centrales del continente afirmaron que Europa debería evitar la tentación de suavizar la regulación bancaria y, en su lugar, debería endurecer las normas para las partes del sector financiero que ahora disfrutan de normas más sencillas. (Información de Jesús Aguado; información adicional de Emma Pinedo; edición de David Latona; edición en español de Paula Villalba)