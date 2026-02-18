La presidenta del BCE abandonará el banco antes de que expire su mandato en 2027, según el FT

18 feb (Reuters)

Se espera que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, abandone el cargo antes de que finalice su mandato de ocho años, que expira en octubre de 2027, según informó el miércoles el Financial Times, citando a una persona familiarizada con su forma de pensar.

El FT dijo que Lagarde quería abandonar el banco antes de las elecciones presidenciales francesas de abril del próximo año, ya que quería permitir que el presidente saliente, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, encontraran un nuevo.

Macron no puede presentarse de nuevo a las elecciones en 2027 tras haber cumplido dos mandatos consecutivos.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. El BCE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

La noticia del FT se conoce solo una semana después de que el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, anunciara que dimitirá en junio de este año, más de un año antes de que termine su mandato, lo que permitirá a Macron nombrar a su sustituto antes de las elecciones presidenciales de 2027, en las que podría ganar la extrema derecha.

El FT también había informado sobre la posible salida de Lagarde en mayo de 2025, y dijo que la banquera central había mantenido conversaciones sobre su salida anticipada para dirigir el Foro Económico Mundial. En ese momento, el BCE había dicho que Lagarde estaba decidida a completar su mandato de ocho años como presidenta.

El mandato no renovable de Lagarde en el BCE se extiende hasta el 31 de octubre de 2027. Antes de dirigir el BCE, Lagarde fue directora gerente del Fondo Monetario Internacional entre 2011 y 2019 y, anteriormente, ministra de Finanzas de Francia.

(Información de Ananya Palyekar en Bangalore; edición de Christopher Cushing y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)