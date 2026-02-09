REENVÍO-La presidenta del BCE elogia al gobernador saliente del Banco de Francia
FRÁNCFORT, 9 feb (Reuters) -
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, elogió el lunes al gobernador saliente del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, y dijo que el BCE se ha beneficiado enormemente de sus once años de servicio a la causa europea.
"El Consejo de Gobierno se ha beneficiado enormemente del realismo combinado con las fuertes convicciones y la visión europeas que él siempre aporta", dijo Lagarde. Villeroy anunció el lunes que dimitirá en junio, poco más de un año antes de que finalice su mandato, para dirigir una fundación católica que apoya a jóvenes y familias vulnerables.
