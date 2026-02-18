-La presidenta del BCE planea dimitir antes de que termine el mandato de Macron, según el FT

(Reescribe con detalles, citas y contexto, cambia titular, agrega procedencia)

FRÁNCFORT, 18 feb (Reuters) - La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, planea dejar su cargo anticipadamente, antes de las elecciones presidenciales francesas del próximo año, para que el ‌líder francés saliente, Emmanuel Macron, tenga voz y ‌voto ⁠en la elección de su sucesor, informó el miércoles el Financial Times.

El mandato de Lagarde al frente de la institución financiera más importante de Europa finaliza en octubre de 2027, pero una victoria de la extrema derecha euroescéptica en las elecciones presidenciales del segundo trimestre de ​2027 podría complicar ⁠la selección del próximo ⁠presidente del BCE.

Como segunda economía más grande de la UE, Francia tiene tradicionalmente una gran influencia en la elección y ningún presidente del BCE ha sido ​elegido sin el visto bueno de París.

Las preocupaciones por la independencia del banco central han aumentado desde que el presidente de Estados Unidos, ‌Donald Trump, lanzara una campaña contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, exigiendo a ​la Fed una fuerte bajada de los tipos de interés.

Citando a una ​persona familiarizada con el asunto, el FT dijo que Lagarde aún no había decidido la fecha exacta de su salida, pero que estaba muy interesada en que Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, fueran los líderes europeos clave a la hora de elegir a su sucesor. Macron no puede presentarse a un tercer mandato presidencial.

EL BCE AFIRMA QUE LAGARDE NO HA TOMADO NINGUNA DECISIÓN

"La presidenta Lagarde está totalmente centrada en su misión y no ha tomado ninguna decisión con respecto al final de su mandato", dijo ​un portavoz del BCE.

La respuesta del BCE se aleja de las declaraciones anteriores sobre Lagarde. El año pasado, cuando el FT sugirió que podría abandonar el cargo antes de tiempo, el BCE dijo que Lagarde estaba "decidida a completar su ⁠mandato".

La reacción del mercado ante la posible salida de Lagarde fue moderada el miércoles, ya que no se espera que ninguno de sus posibles sucesores altere radicalmente la política monetaria.

TRES GRANDES PUESTOS DEL BCE ‌PODRÍAN ESTAR EN JUEGO

"El BCE toma decisiones de política monetaria por consenso, y es poco probable que quien sustituya a Lagarde cambie radicalmente la forma de trabajar del BCE, sobre todo si su sustituto es uno de los que se barajan en los medios de comunicación", dijo Andrzej Szczepaniak, economista de Nomura.

La salida anticipada de Lagarde también podría reforzar los argumentos de los líderes de la UE para que los próximos nombramientos del Comité Ejecutivo del BCE se realicen de forma conjunta, ya que los mandatos del economista jefe, Philip Lane, y de la directora de operaciones de mercado, Isabel Schnabel, expiran el año que viene.

Dado que los nombramientos presidenciales del BCE están sujetos a ‌negociaciones políticas, puede tener sentido cubrir los tres puestos a la vez, sobre todo teniendo en cuenta que los países más grandes del bloque —Francia, Italia y Alemania— tienen ⁠un puesto permanente de facto en el consejo.

Entre los candidatos más mencionados para el puesto más alto se encuentran el exdirector del banco central neerlandés ‌Klaas Knot, el director general del Banco de Pagos Internacionales, Pablo Hernández de Cos, y el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

Schnabel también ha ⁠manifestado su interés en el cargo, pero la legislación de la UE podría impedir su candidatura, ya que los miembros ⁠del consejo tienen mandatos no renovables.

"Todos los posibles candidatos son banqueros centrales convencionales y, aunque el sucesor final no sea uno de los actuales favoritos, seguramente tendrá una trayectoria similar", dijo Andrew Kenningham, de Capital Economics.

La información del FT llega sólo una semana después de que el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, dijera que dimitiría más de un año antes del final de su mandato, lo que permitiría a Macron nombrar a su sustituto.

EL BCE EN UNA "BUENA SITUACIÓN"

Lagarde ‌abandonaría el BCE en un momento relativamente tranquilo.

La inflación está en el ​nivel objetivo, los tipos de interés se encuentran en un entorno neutral y el crecimiento económico de la zona euro está en su nivel potencial, una combinación poco habitual que algunos han calificado como el nirvana de los banqueros centrales.

Lagarde ‌abandonaría el BCE en un momento relativamente tranquilo.

La inflación está en el ​nivel objetivo, los tipos de interés se encuentran en un entorno neutral y el crecimiento económico de la zona euro está en su nivel potencial, una combinación poco habitual que algunos han calificado como el nirvana de los banqueros centrales.

Los mercados esperan actualmente que el BCE mantenga los tipos sin cambios durante el resto del año, pero la excepcional incertidumbre del entorno global podría alterar rápidamente las perspectivas.