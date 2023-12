La presidenta del Comité Internacional de Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, ha tildado este martes el conflicto en la Franja de Gaza como un "fracaso moral" para el mundo entero dado que "cada día que pasa es un día en el que la comunidad internacional se muestra incapaz de poner fin al alto nivel de sufrimiento" en el enclave palestino ante la ofensiva del Ejército israelí.

"Esto tendr√° un impacto sobre las siguientes generaciones no solo en Gaza", ha dicho Spoljaric en una serie de declaraciones a los medios de comunicaci√≥n en Ginebra tras su viaje a la Franja de Gaza e Israel, seg√ļn informaciones del diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, ha puntualizado que nada cambiar√° "hasta que haya acuerdo entre las dos partes", por lo que ha instado a "seguir negociando para poder facilitar el espacio necesario para lograr las liberaciones pertinentes" de rehenes tomados por el Movimiento de Resistencia Isl√°mica (Ham√°s) durante los ataques del 7 de octubre y prisioneros palestinos.

Spoljaric ha sido duramente criticada en Israel por no presionar a Hamás en mayor medida para lograr que Cruz Roja tuviera acceso a los rehenes que todavía permanecen en Gaza. Sin embargo, la presidenta del CICR ha insistido en que esta presión no surtirá efecto, al tiempo que ha pedido a Israel llegar a un nuevo acuerdo que ponga fin a los ataques.

El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han cifrado en más de 19.600 los palestinos muertos, a los que se suman más de 280 a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.