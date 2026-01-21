La presidenta del COI dice que aún no hay contacto con la Casa Blanca de Trump

GINEBRA (AP) — La líder olímpica Kirsty Coventry afirmó el miércoles que aún no ha tenido contacto formal con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero espera reunirse con el vicepresidente JD Vance en Milán el próximo mes durante la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno.

La primera presidenta del Comité Olímpico Internacional fue elegida hace 10 meses y su primer encuentro con Trump es muy esperado en el mundo del deporte antes de los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028.

El COI y los organizadores en Los Ángeles enfrentan desafíos diplomáticos en los próximos dos años y medio con más de 200 equipos nacionales que competirán, incluidos decenas cuyos aficionados y funcionarios deportivos actualmente enfrentan prohibiciones de visa o restricciones de viaje.

"No hemos tenido ninguna comunicación formal aún con la Casa Blanca", dijo Coventry a los periodistas en una llamada en línea antes de viajar la próxima semana a los Juegos de Invierno de Milán-Cortina que comienzan el 6 de febrero.

La presidenta del COI habló en Lausana mientras Trump también estaba en Suiza, a unos 250 kilómetros (150 millas) de distancia, preparándose para dirigirse a los líderes mundiales en Davos.

"Hemos visto el anuncio formal" de la Casa Blanca el fin de semana sobre la delegación de Estados Unidos que vendrá a Milán para la ceremonia de apertura, dijo Coventry. También se espera la presencia de la segunda dama Usha Vance y el Secretario de Estado Marco Rubio.

"Esperamos con interés reunirnos con el vicepresidente y su equipo que lo acompañará", expresó Coventry.

Deportes, no política

Los primeros Juegos Olímpicos de Coventry como presidenta del COI se acercan con el impulso de Trump para adquirir Groenlandia de Dinamarca, un aliado tradicional, dominando la agenda de noticias.

"No está dentro de nuestro ámbito comentar sobre la soberanía y las conversaciones políticas", manifestó la líder del COI. "Somos una organización deportiva".

Los problemas del mundo real típicamente se entrometen en cada Juegos Olímpicos modernos, a pesar del deber estatutario del COI de ser políticamente neutral. Hace cuatro años, el presidente ruso Vladimir Putin asistió a la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Beijing y comenzó una invasión completa de Ucrania cuatro días después de la ceremonia de clausura, violando la Tregua Olímpica.

Coventry dijo que el COI monitoreaba los movimientos en la geopolítica porque "no es solo nuestro trabajo, sino nuestro deber con todo el movimiento (olímpico) estar realmente al tanto de esto y comprender el panorama en constante cambio".

Su predecesor Thomas Bach utilizó su discurso principal en la víspera de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 para advertir sobre las amenazas al orden multilateral vigente durante 80 años, y en el cual el COI había forjado lazos más estrechos con las Naciones Unidas.

"Estamos presenciando la creación de un nuevo orden mundial", advirtió Bach en París hace 18 meses, a una audiencia que incluía al presidente francés Emmanuel Macron, y destacó entre las amenazas "los intereses egoístas que prevalecen sobre el estado de derecho".

COI y FIFA

Se le preguntó a Coventry si estaba "envidiosa" del vínculo que el líder de la FIFA, Gianni Infantino, forjó con Trump antes del Mundial 2026 de fútbol masculino que Estados Unidos co-organizará con México y Canadá.

Infantino fue invitado a la ceremonia de inauguración de Trump hace un año, realiza visitas repetidas a la Casa Blanca y creó un premio de paz que la FIFA otorgó al presidente de Estados Unidos el mes pasado en el sorteo de la Copa Mundial en Washington.

Trump ha dicho que sus tres eventos más importantes de este mandato presidencial son la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y la celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos este año.

Llamando a Infantino, quien también es miembro electo del COI, "mi querido amigo y colega", Coventry sugirió que los Juegos Olímpicos estaban en un calendario diferente.

"Él tiene su Copa Mundial en solo un par de meses, así que si no viéramos esa buena relación (con Trump) estaría un poco preocupada", comentó. “Esperamos que a medida que nos acerquemos a los juegos de (Los Ángeles) veamos que las relaciones continúan y —como han sido con el COI, con el movimiento olímpico en Estados Unidos— solo se fortalezcan”.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles estarán en Milán dentro de dos semanas para actualizar a los miembros del COI sobre sus planes.

