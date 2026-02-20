La presidenta del COI dice que no sabía que Infantino estuvo en acto con Trump y que lo investigará

Por Karolos Grohmann

MILÁN, Italia, 20 feb (Reuters) -

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, dijo el viernes que no estaba al tanto de la presencia del presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, en la primera reunión de la Junta de Paz junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que el asunto se investigará

Infantino, que también es miembro del COI, participó en la reunión de la Junta de Paz, creada por Trump con el objetivo de recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza y reconstruir el territorio una vez que Hamás se desarme

El presidente de la FIFA apareció en el escenario junto a varios políticos, luciendo una gorra roja con las letras "USA" en la parte delantera y los números 45 y 47, en referencia a las dos presidencias no consecutivas de Trump

Infantino también mostró el acuerdo de colaboración de la FIFA con la Junta de Paz, que incluye la construcción de 50 minicampos cerca de escuelas y zonas residenciales en Gaza, cinco campos de tamaño reglamentario en varios distritos, una academia de la FIFA de última generación y un nuevo estadio nacional con capacidad para 20.000 espectadores

"No sabía que teníamos a un miembro del COI en primera línea", dijo Coventry en una rueda de prensa durante los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

"Ahora que ustedes (los periodistas) nos lo han hecho saber, lo revisaremos", dijo. "La Carta del COI es muy clara en cuanto a lo que espera de sus miembros. Investigaremos la supuesta firma de documentos"

La Carta Olímpica establece que los miembros deben actuar siempre con independencia de los intereses comerciales y políticos, además no pueden aceptar "de gobiernos, organizaciones u otras partes, ningún mandato o instrucción que pueda interferir en la libertad de su acción y voto", según la Carta

"Creo que, desde el punto de vista del COI, seguiremos siendo políticamente neutrales", dijo Coventry. "Esa es la única forma en que nosotros, como organización, podemos garantizar la imparcialidad en el terreno de juego. Eso es lo que seguiremos haciendo en el futuro"

Trump se ha reunido con Infantino en varias ocasiones, ya que Estados Unidos coorganiza este año la Copa Mundial de Fútbol junto con México y Canadá

El presidente de Estados Unidos también recibió en diciembre el primer premio de paz de la FIFA por sus esfuerzos para promover el diálogo y la distensión en algunos de los puntos más conflictivos del mundo, dijo entonces el organismo rector del fútbol. Coventry, elegida en 2025, aún no se ha reunido con Trump. Los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 se celebrarán en Los Ángeles. (Reporte de Karolos Grohmann; edición en español de Javier López de Lérida)