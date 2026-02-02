La presidenta electa de Costa Rica dice que "nunca" permitirá el "autoritarismo"

La presidenta electa de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, aseguró que "nunca" permitirá el "autoritarismo" en su gobierno, en su primer discurso tras ganar las elecciones de este domingo

Fernández, heredera política del presidente Rodrigo Chaves, es acusada por sus adversarios de querer llevar al país, de reconocida estabilidad democrática, por la senda del autoritarismo con sus propuestas de mano dura contra el narcotráfico y para reformar los poderes del Estado

La politóloga de 39 años afirmó que "nadie quiere" la "arbitrariedad y el autoritarismo" en Costa Rica. "Yo, como nueva presidente de la República, no (lo) voy a permitir nunca", expresó entre vítores de sus seguidores en un hotel de la capital