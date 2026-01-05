La presidenta encargada de venezuela busca la colaboración con el gobierno de eeuu

LA NACION

5 ene (Reuters) - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó al Gobierno de Estados ⁠Unidos a colaborar en ⁠una agenda de cooperación, en una declaración publicada que tuvo un tono conciliador tras la Nicolás Maduro por parte de Estados ⁠Unidos.

Rodríguez dijo ‌que ​Venezuela "aspira a vivir sin amenazas externas" y que quería priorizar el ​avance hacia unas relaciones equilibradas y respetuosas con Estados Unidos.

Este ‌es el texto de la ‌declaración:

"Mensaje de Venezuela al mundo ​y a los Estados Unidos:

Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación.

Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional ⁠equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países ​de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo.

Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, ⁠en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera.

Presidente ​Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás ‍Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos ​y venezolanas de bien nos encontremos.

Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro.

Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela". (Información ‍de Neil Fullick; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

