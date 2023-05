La presidenta eslovaca nombra un gobierno técnico para organizar las elecciones de septiembre

La presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputová, ha anunciado la formación de un gobierno técnico, de expertos, que gestionará el país hasta las elecciones previstas para el 30 de septiembre después de que este domingo dimitiera el primer ministro, Eduard Heger.

El nuevo gobierno estará dirigido por Ludovít Ódor, hasta ahora vicegobernador del Banco Nacional de Eslovaquia, ha explicado Caputová en una comparecencia pública en la que ha señalado que todas las carteras están ya asignadas.

Caputová ha anunciado la decisión tras mantener un encuentro con el presidente del Parlamento, Boris Kollár, y con el primer ministro aún en funciones, Heger, informa el diario eslovaco 'Pravda'.

"Con medio año es suficiente para que un gobierno de expertos estabilice la situación en Eslovaquia", ha explicado la dirigente eslovaca. Además ha destacado que estaba preparando un gobierno técnico desde hace mucho tiempo y que por eso tiene ya a todo el gabinete al completo a su disposición.

"Tendrán que poner fin a sus responsabilidad en sus actuales cargos y después les nombraré como nuevo gobierno el próximo 15 de mayo", ha relatado Caputová.

La dirigente ha indicado que convocará a los líderes de los partidos políticos en los próximos días y solo después anunciará los nombres de los ministros.

Caputová ha destacado que el principal criterio para la selección de ministros es su capacidad. "Además he elegido a personas que no son candidatas en las próximas elecciones legislativas. Serán expertos para los que gobernar no será una campaña electoral", ha apuntado.

Ódor es vicegobernador del Banco Nacional de Eslovaquia desde 2018. Estudió en la Facultad de Matemáticas y Física de de la Universidad de Comenius y ha trabajado como analista de mercados financieros para CSOB y como economista de la Agencia de Calificación Eslovaca.

Entre 2003 y 2005 fue el economista jefe y director del Instituto de Política Financiera del Ministerio de Finanzas y después pasó a la junta driectiva del Banco Nacional de Eslovaquia. En septiembre 2010 fue nombrado asesor al primer ministro.

La dimisión de Heger se debe a la negativa de Caputová a aceptar las propuestas del primer ministro para sustituir a los ministros dimitidos, Samuel Vlcan y Rastislav Kácer y a la aprobación de una moción de censura presentada contra el propio Heger en diciembre.

Heger ha rechazado sin embargo que esté "encubriendo" el escándalo que ha provocado la dimisión del ministro Vlcan por subsidios millonarios y ha asegurado que la decisión de dimitir se tomó hace dos semanas.

Difícil aritmética parlamentaria

El presidente del Parlamento, Boris Kollár, del partido Somos Familia, ha declarado en la cadena RTVS que era previsible la dimisión. "Este caos no empezó ayer, sino en diciembre, cuando el Parlamento declaró su no confianza en este Gobierno. En esta situación las opciones de la presidencia están claras", ha explicado, al tiempo que ha abogado por la formación de un Gobierno "oficial" con el apoyo de partidos políticos.

El persidente del partido Dirección-Democracia Social Eslovaca (Smer-SD), Robert Fico, ha coincidido en esta opción y ha recordado que el país no es una república presidencialista. "No es posible que la presidenta nombre un gobierno sin consultar al Parlamento y controlar así el Ejecutivo durante cinco meses, hasta las elecciones anticipadas", ha argumentado el ex primer ministro.

El partido con más apoyo parlamentario, el conservador Partido de la Gente Corriente y las Personalidades Independientes (OL'aNO), advertía el sábado de que si se forma un Gobierno la presidenta deberá contar con su formación política. "Si quiere tener nuestro apoyo, tener un enfoque responsable, primero debe negociar con nuestro movimiento. Si no, no podrá contar con nuestro apoyo", dijo el líder de OL'aNO, Igor Matovic.

Los 150 asientos del Parlamento eslovaco están muy repartidos entre hasta doce partidos políticos tras las elecciones de febrero de 2020 y el que tiene más representación es OL'aNO, con apenas 37 escaños, por lo que serán necesarios amplios consensos para lograr mayorías. Las próximas elecciones están previstas para el 30 de septiembre de 2023.

