La presión de China sobre Japón es una táctica conocida que podría durar un tiempo

BEIJING (AP) — Pocos días después de que China emitiera una advertencia contra viajar a Japón, comenzaron las cancelaciones.

Cada año, alrededor de 3.000 chinos visitan la casa de té de Rie Takeda en un callejón del histórico distrito de Asakusa en Tokio. Unos 200 ya han cancelado reservas para su clase de ceremonia del té, hasta enero.

"Solo espero que los turistas chinos regresen para el Año Nuevo Chino", expresó, refiriéndose al importante periodo festivo en febrero. La experiencia pasada sugiere que podría tardar más que eso.

El gobierno de China está recurriendo a un manual ya conocido para expresar su descontento con Japón por negarse a retractarse de una declaración de su nueva primera ministra sobre el tema candente de Taiwán.

Al igual que con sus aranceles sobre los vinos australianos en 2020 y las restricciones a las importaciones de bananas filipinas en 2012, Beijing está utilizando su influencia económica para presionar a Tokio mientras lanza una avalancha de críticas contra su gobierno. La única pregunta es hasta dónde llegará China y cuánto durarán las medidas.

"Las contramedidas de China se mantienen en secreto y se implementarán una por una", dijo Liu Jiangyong, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Tsinghua en Beijing. "Todo es posible, porque esto involucra el núcleo de los intereses fundamentales de la nación".

Las disputas pueden prolongarse más de un año

China se enfureció por una declaración de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a principios de este mes, en la que dijo que su ejército podría involucrarse si China tomara medidas contra Taiwán, una isla autónoma que Beijing dice debe estar bajo su dominio.

Japón está tratando de evitar que la disputa se intensifique, pero no ha mostrado señales de retroceder. Eso coincide con la forma en que algunos otros gobiernos han reaccionado ante la presión de China: Mantener sus posiciones y soportar las represalias, permitiendo que las disputas se prolonguen durante un año o más.

"El desafío diplomático para ambas partes es que tienen sus propias audiencias internas y, por lo tanto, no quieren que se perciba que dan un paso atrás", dijo Sheila A. Smith, miembro senior del Consejo de Relaciones Exteriores y autora de "Intimate Rivals", un libro sobre las relaciones entre Japón y China.

Con varios países, las disputas persistieron hasta que un cambio político trajo a un nuevo líder no cargado con el bagaje de declaraciones pasadas.

El comercio de Australia con China ha vuelto gradualmente a la normalidad desde la elección del primer ministro Anthony Albanese en 2022; el último paso fue la reapertura del mercado de langostas. Canadá es otro país que comenzó a reparar relaciones bajo el nuevo primer ministro, Mark Carney.

La advertencia contra viaja comienza a hacerse nota

No es la primera vez que Japón enfrenta la ira económica de China. En 2012, los manifestantes atacaron negocios japoneses en China y boicotearon sus productos después de que estallara una disputa sobre un grupo de islas deshabitadas que ambos países reclaman. Se cancelaron los viajes en grupo a Japón.

Basándose en lo que sucedió entonces, cuando el número de visitantes chinos cayó en un cuarto, el economista del Instituto de Investigación Nomura Takahide Kiuchi ha estimado que la actual advertencia de viaje podría costarle a Japón 1,8 billones de yenes (US$11.500 millones), restando 0,3 puntos porcentuales a su ya bajo crecimiento económico anual.

En esta ocasión también se han cancelado muchos viajes en grupo, lo que afecta a los negocios que dependen de ellos. El Hotel Gamagori en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón, dijo que había perdido más de 2.000 huéspedes. Nichu Syomu, una empresa de viajes con sede en Japón especializada en turistas chinos, dijo que se habían cancelado 300 reservas, y describió la pérdida como comparable a 2012.

China iba camino este año de desplazar a Corea del Sur y regresar a su posición previa a la pandemia como la principal fuente de turistas a Japón. Más de ocho millones de chinos visitaron el país en los primeros 10 meses de este año, o el 23% del total, según la Organización Nacional de Turismo de Japón.

"Es una pena", dijo Nana Enomoto, operadora de viajes de Nichu Syomu, señalando que el turismo chino apenas se estaba recuperando.

Algunos turistas chinos cancelan. Otros no

Kyren Zhu, que nunca había estado en Japón, lo pasó mal para tomar la decisión. Sus padres le advirtieron que no fuera. Al final, la contable canceló un viaje con una amiga para ver el follaje otoñal. Su amiga siguió adelante y le dijo que no había pasado nada inusual.

"Si lo hubiera sabido, probablemente habría ido", dijo. "Pero es difícil de decir. La situación realmente está fuera de nuestro control".

Livia Du, residente de Beijing, que abrió un alojamiento de esquí el año pasado en el norte de Japón, recibió dos cancelaciones, pero otros visitantes chinos cubrieron rápidamente las plazas.

Un cliente le dijo que, dado que China había tomado una postura clara, tenía que alinearse con ella. Otro trabaja en una empresa estatal y dijo que el personal había recibido instrucciones de no visitar Japón en el corto plazo.

Los huéspedes parecen estar en modo de espera, dijo Du, quien dejó su trabajo e invirtió más de dos millones de yuanes (US$280.000) con su esposo para construir el alojamiento en Hokkaido. Estaba preocupada de que la situación pudiera empeorar.

China advierte que podría tomar más medidas

La presión pareció extenderse a otros sectores la semana pasada. El estreno en China de dos películas japonesas de caricaturas fue repentinamente pospuesto: la comedia "Hataraku Saibō" ("Cells at Work!" y “Eiga Crayon Shin-chan Chô Karei!” ("Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers" en inglés).

Un festival de comedia en Shanghái canceló espectáculos de una compañía de entretenimiento japonesa, mientras que un editor de libros dijo que su jefe le había dicho que suspendiera un proyecto para importar un manga japonés.

Las perspectivas para las exportaciones de mariscos a China seguían siendo inciertas, incluso después de que Tokio negara los reportes en medios de que Beijing había dicho que estaba revirtiendo su decisión de poner fin a una prohibición de dos años sobre los mariscos japoneses.

Japón no ha proporcionado la documentación técnica necesaria para reanudar las exportaciones, dijo la portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Mao Ning, cuando se le preguntó sobre los informes.

China también podría apuntar a su exportación de tierras raras, que son vitales para la producción de automóviles y otras industrias. Beijing descubrió que los minerales eran un punto débil estadounidense cuando restringió su exportación a principios de este año.

"Japón debería primero retractarse de sus comentarios erróneos y tomar acciones concretas para mantener la base política de las relaciones entre China y Japón", dijo Mao la semana pasada. "De lo contrario, China tendrá que tomar más medidas".

McGill informó desde Tokio. La periodista de Associated Press Fu Ting en Washington contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.