"La presión es grande", admite el esquiador brasileño Pinheiro Braathen

Estrella de los deportes de invierno de Brasil y de Latinoamérica, Lucas Pinheiro Braathen admitió este sábado que "la presión es grande" porque todo el mundo espera que cumpla con las altas expectativas generadas

Nunca en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno se ha dado una medalla para un país latinoamericano y es ahora, en Milán-Cortina, donde podría darse la primera, o las primeras, de la mano de Pinheiro Braathen, que competirá en el eslalon gigante (sábado 14) y el eslalon (lunes 16)

"Sinceramente, la presión es grande. Represento a más de 200 millones de brasileños. Soy un deportista que tiene esta oportunidad, lograr una medalla. Eso es una responsabilidad con la que cargo todos los días, hasta el día de la competición. Esa presión es también un privilegio, una presión que te puede incitar a que tu potencial sea más alto y brillar", afirmó Pinheiro Braathen en una conferencia de prensa en la Casa Brasil instalada con motivo de estos Juegos en Milán

Pinheiro Braathen ya dio esta temporada a Brasil su primera victoria en una cita de la Copa del Mundo de esquí alpino, imponiéndose en el eslalon de Levi (Finlandia) en noviembre, y es una presencia habitual en los podios de su disciplina, con una regularidad que le hace firme candidato a lo máximo en estos Juegos

"Sería un mentiroso si dijese que es fácil. Es todo menos fácil, eso forma parte también de la belleza de esto. Esta presión con la que llego intento abrazarla con gratitud", aseguró, un día después de haber sido el abanderado de Brasil en el estadio de San Siro

- Un artista libre -

Pinheiro Braathen, nacido en Noruega, representó primero a este país, pero un conflicto con su Federación le llevó a optar por cambiar de nacionalidad deportiva y pasar a representar al país de su madre

Desde entonces está pudiendo sentir de cerca el apoyo de los aficionados brasileños, que se hacen muy visibles durante sus participaciones en la Copa del Mundo

"Estoy muy agradecido a los brasileños. Aportan siempre un ambiente especial en las competiciones", dijo

Conocido también por su carácter extrovertido y por su faceta de showman, reivindicó su concepción del deporte como forma de expresión

"Para mí, el deporte es una forma de arte, de performance. Y si preguntas a cualquier artista qué es lo más importante te dirá que ser auténtico, ser quien tú eres", explicó

"Para trasladar mi mensaje y expresar mi auténtico propósito, necesitaba libertad. Ahora la siento, en cada competición. Tengo esa libertad que me permite rendir más, con el orgullo y la alegría que este deporte me aporta", señaló sobre sus problemas pasados con los responsables del esquí noruego, principalmente relacionados con los derechos de imagen, algo importante para un deportista al que es también frecuente ver en campañas publicitarias o trabajando como modelo