La presión sobre el dólar aumenta mientras el temor por Venezuela da paso al optimismo

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 6 ene (Reuters) -

El dólar estadounidense retrocedía por segundo día consecutivo en las plazas financieras asiáticas el martes, mientras el nerviosismo de los mercados por la acción militar de Estados Unidos en Venezuela disminuía y los comentarios expansionistas de los dirigentes de la Fed estimulaban la toma de riesgos en Wall Street. El índice del dólar, que mide su fortaleza frente a una cesta de seis divisas, cotizaba al cierre de este artículo a 98,216, un 0,2% menos, y ampliaba las pérdidas tras interrumpir el lunes una racha de cuatro días de ganancias.

"El mercado no está realmente preocupado por lo que está ocurriendo en el frente geopolítico, al menos a corto plazo", dijo Rodrigo Catril, estratega de divisas de National Australia Bank en Sídney. Este entorno "reduce el atractivo de los activos refugio y hemos visto al dólar estadounidense retroceder", añadió.

Los mercados financieros se están calmando después de que la sorprendente captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante el fin de semana desatara la volatilidad en los mercados de materias primas. Maduro se declaró no culpable de cargos de narcotráfico en un tribunal federal de Manhattan el lunes. Frente al yen, el dólar estadounidense perdía un 0,1% a 156,255 yenes, con el billete verde debilitándose ligeramente tras una subasta de bonos del Estado japonés a 10 años, que atrajo una demanda en línea con la media del último año. El dólar australiano, sensible a los precios de las materias primas, avanzaba un 0,1%, hasta un máximo de una semana de 0,6724 dólares, acercándose al nivel más alto en más de un año después de que los precios del cobre alcanzaran un récord. El dólar neozelandés subía un 0,2%, a 0,5798 dólares.

Durante la sesión del lunes, el dólar retrocedió tras alcanzar los niveles más altos en un mes, después de que la actividad manufacturera estadounidense se contrajera más de lo previsto en diciembre y cayera a mínimos de 14 meses.

El movimiento del dólar "careció de seguimiento y se estancó rápidamente cuando la atención volvió a centrarse en los fundamentos macroeconómicos de Estados Unidos", escribieron los analistas de DBS en una nota de análisis.

"Los datos socavaron el alza del dólar al mantener intactas las expectativas de flexibilización de la Fed y subrayar que el riesgo geopolítico por sí solo era insuficiente para sostener un dólar más fuerte con datos estadounidenses favorables". El dólar se vio presionado aún más el lunes por los comentarios a favor de la relajación monetaria del presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, uno de los miembros del comité de fijación de tipos del banco central este año, quien dijo a CNBC que ve el riesgo de que la tasa de desempleo pueda .

Las expectativas de flexibilización de la política monetaria aumentaron tras sus declaraciones, aunque los futuros de los fondos de la Reserva Federal siguen reflejando una probabilidad implícita del 82,8% de que se mantengan los tipos de interés en la próxima reunión del banco central estadounidense, que se celebrará entre el 27 y el 28 de enero, frente al 83,4% del viernes, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Frente al yuan chino en el mercado internacional en Hong Kong, el dólar estadounidense bajaba un 0,1%, hasta los 6,9769 yuanes. El euro subía un 0,1%, a 1,1737 dólares, mientras que la libra esterlina se apreciaba un 0,2%, a 1,3562 dólares.

El bitcóin descendía un 0,3%, a 93.772,04 dólares, mientras perdía un 0,4%, a 3.225,96 dólares.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Jacqueline Wong y Kate Mayberry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)