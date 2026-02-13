La presión sobre la tecnología penaliza al IBEX mientras el mercado aguarda la inflación de EEUU

13 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió el viernes en negativo, en la que podría ser su cuarta jornada consecutiva en negativo, con el ánimo lastrado por el renovado nerviosismo en el sector tecnológico y a la espera del dato de inflación de EEUU, clave para la trayectoria de los tipos.

La preocupación por la contracción de márgenes en firmas digitales pesaba sobre Apple, que perdía alrededor de un 5% en las plataformas electrónicas, favoreciendo la búsqueda de refugio en los bonos del Tesoro estadounidense y dejando al selectivo español encaminado a una caída semanal de cerca del 0,7%.

La nueva ola vendedora se desató después de que Cisco Systems comunicara el miércoles un margen por debajo de lo previsto debido al encarecimiento de los chips de memoria. Sus acciones se hundieron un 12% y evaporaron unos US$40.000 millones de capitalización, arrastrando al Nasdaq Composite, que cayó un 2%.

Con todo, la atención del mercado estará este viernes en el dato de inflación de EEUU. Las previsiones apuntan a un avance mensual del 0,3% en la tasa subyacente, suficiente para que la lectura interanual se modere desde el 2,7% al 2,5%. "Si el IPC sale como parece, se sumará al impulso que ofrecerá Applied Materials a la tecnología y tendremos una sesión positiva en bolsas. Los bonos también celebrarían un dato de inflación en descenso y tendríamos un cierre de semana positivo tras los retrocesos de ayer y la erraticidad de las sesiones previas", dijeron analistas de Bankinter en su canal de Telegram. Applied Materials pronosticó el jueves ingresos y beneficios para el segundo trimestre fiscal por encima de las estimaciones, apostando por un auge de la demanda de procesadores de IA y por una escasez mundial de memoria que impulse las ventas de su equipo de fabricación de chips. También llegaban señales positivas desde el frente comercial: el Financial Times informó el viernes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, planea reducir algunos aranceles sobre productos de acero y aluminio, según personas familiarizadas con el asunto. Además, el Gobierno de EEUU firmó un acuerdo comercial recíproco definitivo que confirma un arancel del 15% para las importaciones procedentes de Taiwán, al tiempo que compromete a Taiwán a cumplir un calendario para eliminar o reducir los aranceles sobre casi todos los productos estadounidenses. Con estos ingredientes, a las 0802 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 74,80 puntos, un 0,40%, hasta 17.823,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 no registraba cambios.

En el conjunto de la semana, el IBEX 35 muestra un descenso del 0,68%.

En el sector bancario, Santander perdía un 1,50%, BBVA retrocedía un 0,76%, Caixabank cedía un 0,57%, Sabadell caía un 0,19%, Bankinter se dejaba un 0,94% y Unicaja Banco perdía un 0,68%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,03%, Inditex avanzaba un 0,31%, Iberdrola se revalorizaba un 0,10%, Cellnex ganaba un 1,40% y la petrolera Repsol subía un 0,09%. (Información de Tomás Cobos; edición de María Bayarri Cárdenas)