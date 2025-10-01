La prima de la OPA de BBVA a Sabadell vuelve a rozar el 3%

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La prima de la OPA de BBVA a Sabadell ha cerrado este miércoles en el 2,8%, siguiendo el canje previsto y las cotizaciones de las dos entidades, que han cerrado con una subida del 0,21% en el caso de BBVA y un descenso de igual porcentaje en el de Sabadell.

De esta forma, BBVA ha cerrado en los 16,375 euros por acción y Sabadell, en los 3,293 euros, mientras que la OPA valora a Sabadell en unos 3,38 euros por título.

Esta prima es la diferencia entre el precio que va a pagar BBVA por Sabadell y el valor del banco catalán en Bolsa.

Asimismo, la prima se ha elevado desde el 2,4% en el que cerró la sesión de ayer, una jornada en la que el consejo de administración de Banco Sabadell volvió a rechazar la oferta, salvo el accionista y consejero de la entidad catalana, David Martínez, que comunicó su intención de acudir al canje tras la mejora del precio aplicada por BBVA.

El pasado 8 de septiembre, y tras 16 meses desde su anuncio, BBVA decidió lanzar su OPA a Sabadell a un precio de una acción de BBVA y un pago en efectivo de 0,70 euros a cambio de 5,5483 acciones de Sabadell.

Sin embargo, la semana pasada BBVA anunció una mejora del precio de un 10% que eliminaba el pago en efectivo y suponía un canje de una acción de BBVA por 4,8376 acciones de Sabadell.

Con esa mejora, anunciada el 22 de septiembre, la prima de la OPA se elevó al 3%, aunque se había ido desinflando hasta tocar un mínimo del 1,9% el pasado viernes.

Sin embargo, ya el lunes volvió a recuperarse hasta el 2,3%, mientras que hoy ha cerrado en el 2,8%.