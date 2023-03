La primera dama de Ucrania visita Emiratos

La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, derecha, recibe el premio Antorcha de la Libertad de manos de la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, centro, durante la Cumbre Forbes 30/50 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, miércoles 8 de marzo de 2023. A la izquierda, Mika Brzezinski, fundadora de Know Your Value. (AP Photo/Kamran Jebreili)