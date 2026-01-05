La primera ministra danesa insta a Trump a detener sus amenazas de apoderarse de Groenlandia
COPENHAGUE, 4 ene (Reuters) -
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, instó este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a dejar de amenazar con apoderarse de Groenlandia, después de que este reiteró su deseo de hacerlo en una entrevista con la revista Atlantic.
"No tiene ningún sentido hablar de que Estados Unidos necesita apoderarse de Groenlandia. Estados Unidos no tiene derecho a anexionarse ninguno de los tres países del Reino de Dinamarca", dijo Frederiksen en un comunicado enviado por correo electrónico.
"Por tanto, insto encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado histórico, contra otro país y otro pueblo que han dicho muy claramente que no están en venta". (Reporte de Louise Rasmussen, edición en español de Javier López de Lérida)