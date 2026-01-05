La primera ministra danesa insta a trump a detener sus amenazas de apoderarse de groenlandia

COPENHAGUE, 4 ene (Reuters) -

La primera ministra ⁠de Dinamarca, ⁠Mette Frederiksen, instó este domingo al presidente de ⁠Estados ‌Unidos, Donald ​Trump, a dejar de amenazar ​con apoderarse de ‌Groenlandia, después de ‌que este reiteró ​su deseo de hacerlo en una entrevista con la revista Atlantic.

"No tiene ningún sentido hablar de que Estados Unidos necesita ⁠apoderarse de Groenlandia. Estados Unidos ​no tiene derecho a anexionarse ninguno de los tres países del Reino de Dinamarca", dijo Frederiksen en un comunicado ⁠enviado por correo electrónico.

"Por tanto, insto encarecidamente ​a Estados Unidos a que ponga fin a las ‍amenazas contra un aliado histórico, contra otro país y otro pueblo que han dicho muy ​claramente que no están en venta". (Reporte de Louise Rasmussen, edición en español ‍de Javier López de Lérida)