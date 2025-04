La primera ministra danesa visita Groenlandia mientras Trump busca controlar el territorio ártico

NUUK, Groenlandia (AP) — La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, estaba en Groenlandia para un viaje de tres días con el objetivo de reforzar la confianza y la cooperación con los funcionarios groenlandeses en un momento en que el gobierno Trump busca controlar el vasto territorio ártico.

La primera ministra, Mette Frederiksen, anunció sus planes de viaje después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitara una base aérea estadounidense en Groenlandia la semana pasada y acusara a Dinamarca de no invertir lo suficiente en el territorio.

Groenlandia es una isla rica en minerales y de importancia estratégica que se está volviendo más accesible debido al cambio climático. Trump ha dicho que la masa terrestre es crítica para la seguridad de Estados Unidos. Forma parte de América del Norte, pero es un territorio semiautónomo perteneciente al Reino de Dinamarca.

Después de su llegada el miércoles, Frederiksen caminó por las calles de la capital, Nuuk, con el líder groenlandés entrante, Jens-Frederik Nielsen. También se reunirá con el futuro Naalakkersuisut, el gabinete, en una visita que se extenderá hasta el viernes.

"Tiene mi más profundo respeto cómo manejan el pueblo groenlandés y los políticos groenlandeses la gran presión que hay sobre Groenlandia", afirmó la mandataria en un comunicado del gobierno anunciando la visita.

En la agenda están las conversaciones con Nielsen sobre la cooperación entre Groenlandia y Dinamarca.

Nielsen ha dicho en los últimos días que recibía la visita de buen grado y que Groenlandia resistiría cualquier intento de Estados Unidos de anexionarse el territorio.

“Debemos escuchar cuando otros hablan de nosotros. Pero no debemos dejarnos sacudir. El presidente Trump dice que Estados Unidos está ‘obteniendo Groenlandia’. Permítanme dejar esto claro: Estados Unidos no está obteniendo eso. No pertenecemos a nadie más. Decidimos nuestro propio futuro”, escribió el domingo en Facebook.

“No debemos actuar por miedo. Debemos responder con paz, dignidad y unidad. Y es a través de estos valores que debemos mostrar clara, clara y calmadamente al presidente estadounidense que Groenlandia es nuestra”.

Durante años, el pueblo de Groenlandia, con una población de aproximadamente 57.000 personas, ha ido avanzando hacia una eventual independencia de Dinamarca.

Las amenazas del gobierno de Trump de tomar el control de la isla de una forma u otra, posiblemente incluso con fuerza militar, han enfurecido a muchos en Groenlandia y Dinamarca. El gobierno entrante quiere adoptar un enfoque más lento sobre la cuestión de la eventual independencia.

El grupo político en Groenlandia más afín al presidente de Estados Unidos, el partido Naleraq que aboga por un camino rápido hacia la independencia, fue excluido de las conversaciones de coalición para formar el próximo gobierno.

Peter Viggo Jakobsen, profesor asociado en la Academia de Defensa Danesa, dijo la semana pasada que las aspiraciones del gobierno de Trump para Groenlandia podrían resultar contraproducentes y acercar a los partidos más moderados a Dinamarca.

“Trump ha asustado a la mayoría de los groenlandeses de esta idea sobre una relación cercana con Estados Unidos porque no confían en él”, señaló.