La primera ministra de Finlandia da positivo por coronavirus

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha anunciado este miércoles que ha dado positivo por coronavirus y ha agregado que los síntomas "son leves" y que se encuentra "bien".

"Durante la pasada noche (del martes) tuve fiebre y me he hecho por la ma√Īana una prueba de coronavirus que ha dado positivo. Los s√≠ntomas son leves y me siento bien", ha manifestado Marin en un mensaje en su cuenta oficial en la red social Twitter.

Asimismo, ha subrayado que se ha hecho este tipo de pruebas "de forma regular" debido a que hace "muchos viajes". "Las pruebas que me hice a principios de esta semana dieron negativo", ha remachado.