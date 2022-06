La primera ministra de Francia insta a las presuntas víctimas del ministro Damien Abad a poner una denuncia

La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, ha instado este miércoles a las presuntas víctimas de acoso sexual y violación del ministro de Solidaridad, Autonomía y Personas con Discapacidad, Damien Abad, a presentar una denuncia para que "sus voces sean escuchadas".

La mandataria, que asumió el cargo el pasado mes de mayo, ha lamentado que no puede comentar lo que por ahora son "testimonios anónimos" sobre presuntos abusos sexuales cometidos por Abad, que ha negado "categóricamente" este tipo de acusaciones.

"Es esencial que en esos asuntos se escuche la voz de las mujeres. Entenderéis que no voy a comentar algo que es anónimo", ha aseverado, según informaciones del diario 'Le Figaro. "Como primera ministra y como mujer, puedo decir que debemos permitir que la justicia establezca los hechos", ha aseverado.

Así, ha hecho hincapié en la importancia de "no dudar a la hora de presentar denuncias". "No soy jueza, pero las investigaciones no pueden salir adelante si los testimonios son anónimos. Hacemos todo lo posible para acoger a las mujeres de la mejor manera y que puedan denunciar", ha manifestado.

Abad, por su parte, ha reiterado su inocencia en varias ocasiones tras surgir dos supuestos casos de violación de los que sería responsable. "Rechazo estas acusaciones con la mayor firmeza. Todas las relaciones sexuales que he tenido en mi vida siempre han sido consentidas", aseguró a finales de mayo.

El único caso contra Abad que ha terminado en manos de la Justicia fue presentado en dos ocasiones por la misma persona y por los mismos hechos, si bien fue archivado en 2012 y 2017. La denunciante en cuestión había trasladado ante las autoridades un relato sobre presuntas situaciones de acoso y prácticas sexuales no consentidas.