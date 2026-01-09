La primera ministra de Japón Takaichi estudia convocar elecciones anticipadas en febrero: reporte

TOKIO, 9 ene (Reuters) -

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, estudia la posibilidad de convocar elecciones anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento en la primera quincena de febrero, informó el viernes el diario Yomiuri, citando a fuentes políticas.

La medida permitiría a Takaichi aprovechar los altos índices de aprobación de los que goza desde que asumió el cargo en octubre.

Su dura postura hacia China ha atraído a los votantes de derecha, pero ha alimentado una importante disputa diplomática con su vecino.

El Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi forma coalición con el partido derechista Ishin. A su coalición le faltan unos pocos escaños para alcanzar la mayoría en la Cámara baja japonesa. (Reporte de David Dolan; editado en español por Javier Leira)