La primera ministra de Moldavia visita las ciudades de Bucha e Irpin y reitera su compromiso con Ucrania

La primera ministra de Moldavia, Natalia Gavrilita, ha visitado este martes las ciudades ucranianas de Bucha e Irpin y ha reiterado su compromiso con Ucrania tras lamentar las duras consecuencias de la guerra para la población civil.

"He visitado Bucha e Irpin. Con mis propios ojos he visto casas quemadas, colegios, guarderías y carreteras destruidas. Pero lo más doloroso ha sido ver cruces en los jardines. Ni una sola foto o vídeo puede hacer justicia a lo que he presenciado en directo", ha subrayado.

As√≠, ha condenado la invasi√≥n rusa de Ucrania y ha insistido en que Moldavia "sigue siendo un socio amigo del pa√≠s", al que seguir√° prestando ayuda, seg√ļn ha recogido la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

Gavrilita ha indicado que apoya la apertura de una investigaci√≥n internacional sobre los cr√≠menes de guerra cometidos en Ucrania. "Cada ciudadano de Ucrania, especialmente mujeres y ni√Īos que han sido sometidos a un trato cruel e inhumano, merecen justicia", ha dicho.

La jefa del Ejecutivo moldavo ha indicado que se reunirá con su homólogo ucraniano, Denis Shmigal, y varios miembros del Gobierno. "Estamos de acuerdo en abordar diferentes asuntos, que van desde la energía y el transporte hasta la educación, así como la integración europea de Moldavia y Ucrania", ha afirmado.

Europa Press