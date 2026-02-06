La primera ministra italiana minimiza la polémica sobre los agentes del ICE al reunirse con Vance

MILÁN, 6 feb (Reuters) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunió con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en Milán el viernes, horas antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, y aprovechó el encuentro para reafirmar la solidez de los lazos entre Estados Unidos e Italia, a pesar de las tensiones en torno a la presencia de personal de seguridad estadounidense en los Juegos. A la reunión también asistió el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Están aquí para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, pero también es una oportunidad para que discutamos nuestras relaciones bilaterales", dijo Meloni después de dar la bienvenida a los dos líderes estadounidenses en la refectura de Milán, según la agencia de noticias italiana ANSA.

"Italia y EEUU siempre han mantenido vínculos muy importantes", añadió, subrayando que los dos Gobiernos estaban trabajando para reforzar la cooperación en múltiples frentes y abordar las cuestiones internacionales actuales.

Vance se hizo eco de sus palabras.

"Amamos Italia y al pueblo italiano. Como usted ha dicho, tenemos muchas relaciones excelentes, muchas conexiones económicas y asociaciones", afirmó.

"En el espíritu olímpico, la competición se basa en las reglas. Es bueno compartir valores, y tendremos un intercambio muy constructivo sobre muchos temas".

Sus conversaciones se producen en Italia tras la revelación de que analistas vinculados a una de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) apoyarían a la delegación estadounidense durante los Juegos.

La noticia desencadenó críticas políticas y la preocupación de que los espectadores pudieran abuchear a los atletas o funcionarios estadounidenses.

Durante la última semana, cientos de manifestantes, entre ellos grupos de estudiantes y familias, han organizado protestas en Milán para poner de relieve el historial del ICE y exigir claridad sobre su papel en Italia.

Meloni, en una entrevista el jueves por la noche con el grupo de radio Mediaset, calificó el revuelo de "surrealista" y destacó que la rama de investigación implicada lleva mucho tiempo cooperando con Italia.

"Nunca ha llevado a cabo, nunca podría llevar a cabo y nunca llevará a cabo operaciones policiales —control o inspección de inmigración— en nuestro territorio", afirmó.

