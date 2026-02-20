La primera ministra japonesa advierte sobre la "coerción" de China

Por Tim Kelly y John Geddie

TOKIO, 20 feb (Reuters) -

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, advirtió sobre la creciente "coerción" china en su primer discurso ante el Parlamento el viernes, tras las elecciones, y se comprometió a revisar la estrategia de defensa, suavizar las restricciones a las exportaciones militares y reforzar las cadenas de suministro críticas.

Los cuatro meses de mandato de Takaichi se han caracterizado por una disputa diplomática con China después de que afirmara que Japón podría utilizar la fuerza militar para responder a cualquier ataque contra Taiwán que también amenazara el territorio japonés.

Tras convertir una frágil mayoría en una victoria aplastante en las elecciones a la Cámara Baja de este mes, Takaichi esbozó un programa para contrarrestar la, en su opinión, creciente amenaza económica y de seguridad por parte de China y sus socios regionales.

TAKAICHI ENFRENTA

POCA RESISTENCIA POLÍTICA

Ahora que su coalición gobernante cuenta con más de dos tercios de los escaños, se enfrenta a poca resistencia política.

"Japón se enfrenta al entorno de seguridad más grave y complejo desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Takaichi, señalando la creciente actividad militar de China y sus estrechos vínculos de seguridad con Rusia, así como la creciente capacidad nuclear y de misiles de Corea del Norte.

Según Takaichi, el Gobierno revisaría este año los tres documentos fundamentales de seguridad de Japón para elaborar una nueva estrategia de defensa y aceleraría la revisión de las normas de exportación militar para ampliar las ventas en el extranjero y reforzar las empresas de defensa.

Una comisión del Partido Liberal Democrático de Takaichi propuso el viernes eliminar las normas que limitan las exportaciones militares a equipos no letales, como los chalecos antibalas, según informó la agencia de noticias Kyodo.

Este cambio podría ampliar significativamente la gama de equipos de defensa que las empresas japonesas pueden vender en el extranjero.

"China ha intensificado sus intentos de cambiar unilateralmente el mediante la fuerza o la coacción en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional", dijo ante los parlamentarios.

Takaichi ha acelerado el aumento del gasto militar iniciado en 2023, que duplicará el gasto de Japón en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB a finales de marzo, lo que lo convertirá en uno de los países con mayor gasto militar del mundo, a pesar de su constitución pacifista

(Reporte de Tim Kelly y John Geddie; reportaje adicional de Chang-Ran Kim. Edición de Clarence Fernandez; editado en español por Tomás Cobos)