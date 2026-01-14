La primera ministra japonesa planea convocar a elecciones anticipadas, según su partido
Por Tamiyuki Kihara
TOKIO, 14 ene (Reuters) -
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, planea disolver el Parlamento la próxima semana y convocar unas elecciones generales anticipadas, dijo el miércoles el secretario general de su partido.
Takaichi baraja el 8 de febrero como fecha para las elecciones, según una fuente conocedora del asunto, en línea con las informaciones aparecidas en medios de comunicación.
"Tenemos que buscar un nuevo mandato", dijo a la prensa Shunichi Suzuki, secretario general del Partido Liberal Democrático, tras reunirse con Takaichi el miércoles.
Es poco probable que el Parlamento apruebe el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 antes de que finalice el actual año fiscal en marzo si se celebran las elecciones y Takaichi está considerando un presupuesto provisional, ya que se ha comprometido a poner en marcha medidas para contrarrestar la inflación lo antes posible, anteriormente el diario Yomiuri.