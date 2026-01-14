La primera ministra japonesa planea convocar a elecciones anticipadas, según su partido

Por Tamiyuki Kihara

TOKIO, 14 ene (Reuters) -

La primera ministra de ⁠Japón, Sanae ⁠Takaichi, planea disolver el Parlamento la próxima semana y convocar ⁠unas elecciones ‌generales anticipadas, ​dijo el miércoles el secretario general ​de su partido.

Takaichi baraja el ‌8 de febrero ‌como fecha para ​las elecciones, según una fuente conocedora del asunto, en línea con las informaciones aparecidas en medios de comunicación.

"Tenemos que buscar un nuevo mandato", dijo a ⁠la prensa Shunichi Suzuki, secretario general del Partido ​Liberal Democrático, tras reunirse con Takaichi el miércoles.

Es poco probable que el Parlamento apruebe el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 antes de ⁠que finalice el actual año fiscal en marzo ​si se celebran las elecciones y Takaichi está considerando un presupuesto provisional, ya ‍que se ha comprometido a poner en marcha medidas para contrarrestar la inflación lo antes posible, anteriormente el diario Yomiuri. (Información ​de Tamiyuki Kihara y Kantaro Komiya; escrito por John Geddie; edición de Chris Reese; editado ‍en español por Benjamín Mejías Valencia)