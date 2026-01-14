La primera ministra japonesa planea elecciones anticipadas para el 8 de febrero

Por Tamiyuki Kihara, Yoshifumi Takemoto y John Geddie

TOKIO, 14 ene (Reuters) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, planea disolver el Parlamento la próxima semana y convocar unas elecciones generales anticipadas, dijo el miércoles el secretario general de su partido.

"Tenemos que buscar un nuevo mandato", dijo a la prensa Shunichi Suzuki, secretario general del Partido Liberal Democrático, tras reunirse con Takaichi.

La primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Japón intentará aprovechar el aumento del apoyo público desde que asumió el cargo en octubre, a pesar de haber provocado un importante conflicto diplomático con su poderoso vecino, China.

Suzuki dijo que la votación permitiría a los votantes juzgar la nueva coalición del PLD con el derechista Partido de la Innovación de Japón, conocido como Ishin. Takaichi formó la alianza el año pasado tras romper con Komeito, socio más liberal del PLD desde hace tiempo.

"Una de las razones para disolver el Parlamento es que las anteriores elecciones se celebraron bajo el Gobierno del PLD-Komeito; el público aún no ha emitido un veredicto sobre el cambio de nuestro socio de coalición", añadió Suzuki.

SEÑALES A PEKÍN

La votación también pondrá a prueba el apetito público por los planes de Takaichi de impulsar el gasto público para reactivar el crecimiento y aumentar los desembolsos en defensa bajo una estrategia de seguridad nacional revisada, dijo Suzuki.

Las informaciones de la semana pasada de que estaba considerando una votación anticipada provocaron una venta masiva del yen japonés y de los bonos del Estado, ya que los inversores estaban preocupados por cómo pagaría su expansión fiscal una de las economías avanzadas más endeudadas del mundo.

Las elecciones también se producen en un contexto de la peor disputa en más de una década entre las dos mayores economías de Asia.

Takaichi dijo el año pasado que un ataque chino a Taiwán podría constituir una amenaza existencial para Japón, unos comentarios de los que Pekín le ha exigido que se retracte. No lo ha hecho, lo que ha provocado la adopción de contramedidas, como aconsejar a sus ciudadanos que no viajen a Japón y restringir las exportaciones de productos de doble uso.

"Es de suponer que las elecciones se ganarán gracias a su gestión de la economía", dijo Jeremy Chan, analista para el noreste de Asia de la consultora de riesgo político Eurasia Group.

"La ventaja para Takaichi de una victoria convincente, sin embargo, es que también señalaría a Pekín que está aquí para quedarse y que el conjunto de tácticas coercitivas de China no va a conseguir echarla del cargo", añadió Chan.

Dado que es probable que el momento de las elecciones complique la aprobación del presupuesto para 2026 antes de que finalice el año fiscal en marzo, Takaichi está considerando una medida de gasto temporal, según ha informado el diario Yomiuri.