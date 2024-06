La primera ministra reconoce seguir afectada por la agresión sufrida la semana pasada: "Aún no soy yo misma"

La primera ministra de Dinarmarca, Mette Frederiksen, ha reconocido este martes seguir afectada por la agresión sufrida el viernes pasado en una céntrica plaza de la capital, Copenhague, que le provocó un "latigazo cervical" y motivó la suspensión de sus actos de campaña de las elecciones europeas del domingo.

"Todavía no soy yo misma, estoy haciendo mi trabajo como primera ministra y siempre quiero hacerlo. Pude hacerlo durante el fin de semana, pero no como lo hago habitualmente", ha manifestado la primera ministra Frederiksen durante una entrevista para la radiotelevisión pública danesa, DR.

El atacante, un hombre de 39 años en estado de embriaguez y posiblemente bajo los efectos de las drogas, propinó un puñetazo a la primera ministra en la parte superior del brazo derecho y un empujón que le hizo perder el equilibrio, aunque no llegó a caerse al suelo.

Ahora, la dirigente danesa ha reconocido que aún sufre dolores en la cabeza, en los hombros y en el cuello, pero que aún a día de hoy sigue siendo el estado de shock lo que más le afecta. "Es muy intimidante que haya alguien que cruce el último límite físico", ha señalado.

"Para mí, probablemente, también hay una acumulación de muchas otras cosas. Amenazas desde hace mucho tiempo en las redes sociales, que han ido a peor, especialmente después de la guerra en Oriente Próximo. Gritos en el espacio público. Quizás esa fue la gota que colmó el vaso", ha relatado.

Así las cosas, Frederiksen ha señalado que en las próximas semanas ejercerá sus funciones de primera ministra de Dinamarca desde su despacho más de lo que hasta ahora era habitual. Sin embargo, ha incidido en que esto no le ha hecho replantearse su futuro. "No hay nada que me haya hecho pensar si todo vale la pena", ha dicho.

Elecciones al parlamento europeo

Por otro lado, Frederiksen ha aprovechado para comentar los resultados de las últimas elecciones europeas, en las que a nivel general la ultraderecha ha ganado terreno, si bien este no es el escenario de Dinamarca, donde los 'verdes' fueron primera fuerza y los socialdemócratas que ella lidera ocuparon la segunda posición.

De hecho, el Partido Socialdemócrata ha recabado en estos comicios el peor resultado de su historia, con algo más del 15 por ciento de los votos y tres eurodiputados. "Lamento mucho este resultado", ha señalado la primera ministra, quien ve en esta votación una advertencia clara del electorado danés.

Europa Press