La primera SuperBridge Summit Dubai convoca a líderes con visión de futuro de las economías de crecimiento más rápido del mundo

KAOUN International, una filial de Dubai World Trade Centre (DWTC), y el Concejo de SuperBridge, anunciaron hoy la primera edición de SuperBridge Summit Dubai, que hará su debut en el Museo del Futuro de Dubái el 16 y 17 de octubre de 2023.

Esta cumbre es una nueva e interesante plataforma que convocará a más de 500 líderes de los sectores empresarial, político y cultural de 20 países que representan a las economías de crecimiento más rápido del mundo. Se llevará a cabo de manera simultánea a la 43. a edición de GITEX Global, el evento de tecnología más grande e influyente del mundo, que también se realiza en Dubái con la organización de DWTC y atrae a ejecutivos e inversores del sector tecnológico de 170 países.

La agenda de la conferencia promoverá debates profundos y ofrecerá panoramas a cargo de 75 oradores expertos y patrocinadores clave, impulsará alianzas estratégicas y colaboraciones potentes entre inversores, líderes de negocios, administradores de fortunas familiares e importantes instituciones que tienen impacto en los principales mercados emergentes.

SuperBridge Summit Dubai abordará cuatro temáticas principales: cómo el mundo se conecta y se comunica, cómo el mundo defiende sus recursos y el medioambiente, cómo los seres humanos viven sus vidas y cómo invertir en un futuro mejor, todo bajo el paraguas del lema ‘Cómo salvar la brecha de una nueva economía global’.

Esto se da en un contexto donde los Emiratos Árabes Unidos avanzan con su audaz agenda económica, según lo manifestado por la Agenda Económica de Dubái (D33), cuyo objetivo es duplicar el tamaño de la economía del emirato a 32 billones de dírhams en la próxima década a través de 100 proyectos transformadores.

Su Excelencia Helal Saeed Al Marri, director general de DWTC y del Departamento de Economía y Turismo de Dubái, afirmó: “A medida que los Emiratos Árabes Unidos continúan con su agenda económica visionaria a través de colaboraciones de avanzada y alianzas estratégicas duraderas, SuperBridge Dubai Summit crea nuevas oportunidades para la innovación y la creación conjunta en economías globales emergentes”.

“El objetivo de SuperBridge Summit es generar relaciones entre Oriente, Occidente y el resto del mundo. Una plataforma multidisciplinaria que motive, conecte y reúna líderes con visión de futuro de las economías de crecimiento más rápido del mundo entre distintas industrias y culturas”, agregó Shane Tedjarati, cofundador del Concejo de SuperBridge y presidente de VS Partners.

Los participantes de la cumbre, pertenecientes a más de 20 países emergentes, además tendrán la oportunidad de explorar negocios e inversiones de potencial ilimitado en distintos sectores que surgen de cambios en los aspectos fundamentales de la economía global. Vanessa Xu, directora de inversiones de VS Partners y otra de las cofundadoras del Concejo de SuperBridge, señaló: “En una era de cambios en los paradigmas básicos, para alcanzar el éxito en las inversiones primero se requiere una investigación objetiva y sin sesgos”.

“SuperBridge es una plataforma que reúne a encargados de tomar decisiones que trabajan en la primera línea de importantes organizaciones de inversiones de todo el mundo, emprendedores de perfil activo y líderes industriales con un particular enfoque en las economías del E7 con el objetivo de descubrir información y oportunidades que están subvaloradas y subrepresentadas. SuperBridge permite acceder a capital global que busca oportunidades de inversión preparadas para el futuro”, concluyó.

