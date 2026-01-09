La princesa Catalina celebra su cumpleaños y elogia el poder curativo de la naturaleza

La princesa Catalina, esposa del heredero de la corona británica, Guillermo, elogió el viernes el poder curativo de la naturaleza, en un vídeo difundido con motivo de su 44 aniversario, un año después de anunciar que se encuentra en remisión de su cáncer.

"Llegar a estar en paz con nuestras lágrimas y descubrir lo que significa estar vivos. Estar en armonía con la naturaleza, una maestra silenciosa y una voz suave que guía, en la memoria, ayudándonos a sanar", dice la princesa en el vídeo.

La popular princesa ha tomado la costumbre de difundir vídeos en los que rinde homenaje a la naturaleza.

El vídeo, difundido el viernes en sus cuentas oficiales de X e Instagram, celebra el invierno.

"Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno tiene una forma de traernos quietud, paciencia y reflexión serena", afirma Catalina, en la voz en off del vídeo.

"Me encuentro reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy. Los miedos se desvanecen", añade la princesa en este clip de menos de dos minutos.

El vídeo muestra imágenes de la campiña inglesa, intercaladas con algunos planos de la princesa, sumergiendo la mano en un río rodeado de nieve o caminando por el bosque.

El jueves, durante una visita con su esposo Guillermo a un hospital londinense, volvió a referirse brevemente a su tratamiento contra el cáncer, calificándolo de "aterrador".

Catalina, madre de tres hijos, había anunciado en marzo de 2024 que padece un cáncer, cuya naturaleza nunca se reveló.

Diez meses después, en enero de 2025, informó que estaba en remisión de ese cáncer.

Desde entonces, la esposa del heredero al trono ha regresado de manera gradual a la escena pública, participando en actividades especialmente dedicadas a la primera infancia.

La enfermedad de Catalina se hizo pública un mes después del anuncio del cáncer de su suegro, el rey Carlos III, del que tampoco se ha precisado su naturaleza.

El rey indicó en diciembre que su estado de salud había mejorado y que su tratamiento se reduciría en 2026.