La princesa heredera noruega Mette-Marit "lamenta profundamente" su amistad con Epstein

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, dijo el viernes que "lamenta profundamente" su amistad con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein y la situación en la que ha puesto a la Corona, en un comunicado publicado por el palacio real

El nombre de Mette-Marit, casada con el príncipe heredero Haakon en 2001, aparece en los nuevos documentos sobre Epstein publicados hace una semana por el Departamento de Justicia estadounidense, lo que plantea interrogantes sobre si algún día podrá ser reina

"Lamento profundamente mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí disculparme con todos aquellos a quienes he decepcionado (...) También lamento la situación en la que he puesto a la familia real, especialmente al Rey y a la Reina", dijo