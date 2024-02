La prioridad de las próximas conferencias sobre el cambio climático (COP) tiene que ser la financiación de la enorme transformación económica y energética del planeta, declaró en una entrevista con la AFP la secretaria de Estado para Cambio Climático brasileña, Ana Toni.

Por primera vez en la historia de las COP, los tres países actualmente implicados en esa cita anual sobre el cambio climático anunciaron la semana pasada una "troika" diplomática para facilitar el complejo proceso negociador en los próximos dos años.

Emiratos Árabes Unidos, que preside la actual COP28 hasta la próxima cita a finales de año, conforma esa alianza junto a Azerbaiyán (que albergará la COP29 a finales de 2024) y Brasil, que será la sede de la COP30 en Belém en 2025.

PREGUNTA - ¿Cuáles son los próximos pasos de esta troika?

RESPUESTA - Todas nuestras energías, en estos momentos, están centradas en garantizar la financiación. La COP29 [en Bakú] es absolutamente vital para el éxito de la COP30. Así que toda nuestra energía está centrada en ayudar a Azerbaiyán para que tenga éxito y para que podamos discutir sobre los billones que necesitamos para garantizar a los países en vías de desarrollo y emergentes que puedan expresar su ambición.

Ya hemos celebrado dos reuniones, y vamos a mantener otra dentro de poco en Japón.

P - El presidente de la COP28, Sultan al Jaber, ha advertido de que "la transición energética provocará una turbulencia energética, si solo nos enfocamos en el suministro". ¿Qué le parece ese punto de vista?

R - Estamos viendo en muchos países, especialmente en Europa, que en función de las políticas que escogemos, si no convencemos a la gente para emprender ese viaje, si no embarcamos a los ciudadanos, quizás acabemos dando un paso adelante y dos atrás políticamente.

P - El gobierno brasileño ha reafirmado su compromiso climático. Pero al mismo tiempo, en la COP28, se anunció que Brasil se unía a la alianza OPEP+. ¿Qué es más importante, seguir siendo líder en la transición energética o incrementar la producción de gas y petróleo?

R - Somos líderes en el sector energético. Entre un 90% y 91% de nuestro sector está relacionado con las fuentes renovables. Así que no tenemos que avergonzarnos de nada, más bien al contrario.

P - ¿Cuál es el estado de la exploración petrolífera en la región del Amazonas?

R - La compañía petrolera brasileña, Petrobrás, ha solicitado a la institución que da las concesiones una licencia para explorar, no para producir. La concesión para esa investigación no ha sido acordada aún. Vamos a esperar a que los técnicos decidan.

P - ¿Podemos esperar algún anuncio importante sobre la deforestación durante la COP30?

R - Nosotros ya iniciamos ese debate sobre cómo frenar la deforestación hace mucho tiempo, y ahora estamos en un momento en que no solamente debatimos, sino que implementamos medidas. Así que en términos de políticas, ya estamos cumpliendo, no solamente desde el punto de vista nacional, sino con nuestros vecinos en la cuenca amazónica.

De lo que no cabe duda es que no solamente Brasil, sino Indonesia, Congo, etc... todos esos países tenemos que asegurarnos de que la población que vive en esas regiones tenga el bienestar y los derechos que se merecen.

